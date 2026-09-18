Tulevane olümpia sõudmispaik tekitab vastakaid arvamusi

Esialgu keskendus mure võistluspaiga puhul peamiselt jões ja selle ümbruses elavale 500 krokodillile, kuid küsimusi tekitavad ka jõe voolu mõju võistluste aususele ja majutusvõimaluste nappus 80 000 elanikuga Rockhamptoni linnas.

Queenslandi osariigi peaminister David Crisafulli teatas aga neljapäeval parlamendis, et sõltumatu tehnilise analüüsi kohaselt sobib kõnealune rada 2032. aastal ausate sõudmis- ja aerutamisvõistluste korraldamiseks. Kogenud treenerid ja endised tipptasemel sõudjad ei ole siiski veendunud, et Brisbane'ist 600 kilomeetrit põhjas asuv võistluspaik on parim valik.

"Ilma tohutute infrastruktuuriinvesteeringuteta meenutab see pigem kohalikku regatti, kus osalevad olümpiasportlased," ütles Reutersile endine maailmameistrivõistluste medalist Andrew Butler, Ta on töötanud sõudmistreenerina 17 aastat, sealhulgas Fitzroy jõel. "Miks viia võistlus 700 km kaugusele suurvõistluse keskmest, kui tegemist pole ilmselgelt parema võistluspaigaga?"

Kolmekordne olümpiavõitja Drew Ginn väljendas muret, et vee sügavus, jõe omadused ja võimalik üleujutusoht võivad võistlusi mõjutada. "Sõuan ise ühel Melbourne'i jõel. Mulle meeldib seal sõuda ja treenida, kuid ma ei tahaks seal kunagi olümpiamängudel võistelda," ütles ta. "Voolav ja liikuv vesi muudab tingimused täiesti ebaõiglaseks. Üks rada võib teisest oluliselt erineda.

"Kujutage ette, kui üleujutus juhtub võistlusnädalal. Võistlused jäävad ära või tuleb võistluspaika vahetada. Seal pole kunagi riiklikke meistrivõistlusi peetud ja sellel on oma põhjus. Tundub, et Queenslandi valitsus võtab siin riski."

Väidetavalt on tingimustele tehtud tehniline analüüs, mida pole aga avalikustatud. "Kui selle kohta on olemas head tõendid ja andmed, siis peaks olema võimalik see läbipaistvaks muuta," lisas ta.

2032. aasta olümpia korraldajate neljapäevases pressiteates tsiteeriti rahvusvahelise sõudmisliidu presidenti Jean-Christophe Rollandi, kelle sõnul võimaldaks see võistluspaik korraldada ausaid võistlusi. Siiski ei avaldanud organisatsioon ise selle kohta eraldi avaldust ega ka kõnealust raportit.

Austraalia sõudmisliit tunnistas tehnilise analüüsi valmimist, kuid rõhutas, et nemad ega ka Queenslandi sõudmisliit protsessis ei osalenud.

Samuti endine tippsõudja ja treener John Driessen jagab kolleegide Butleri ja Ginni muret. "Olen Fitzroy jõel treeninguid läbi viinud ja see toimis väga hästi. Kuid selle muutmine olümpiatasemel võistlusrajaks oleks minu hinnangul üsna kulukas ja keeruline ettevõtmine. Suuri summasid investeeritaks kohta, mille puhul pole mingit kindlust, et see tulevikus Queenslandi osariigile kasu tooks."

Siiski ei arvanud Driessen, et Fitzroy jõe võistlusrada tingimata ebaausaid võistlustingimusi tekitaks. "See on üsna madal veekogu," märkis ta. "Kui soovitakse säilitada sõudmisraja põhinõuded – piisav sügavus ja voolu puudumine –, siis arvan, et selle saavutamine oleks väljakutse. Aga ma pole kindel, kas Rockhamptonis peetav võistlus oleks radade poolest ebaõiglane."

Driessen ütles, et olümpiamängude sõudmisvõistluste korraldamine Brisbane'ist vahetult põhja pool asuvas Moreton Bays – mis on Queenslandi sõudmisliidu eelistatud paik – on "loogiline valik" ja "lihtne lahendus".

Butler eelistas algset plaani korraldada sõudmisvõistlused vaiksel veel Wyaralongi paisjärvel, mis asub umbes 86 km Brisbane'ist edelas. Ta kirjeldas seda kui "tõenäoliselt parimat rada, millel olen Queenslandis sõudnud". "Sinna tehtav investeering oleks tõeline pärandprojekt," sõnas kahekordne Austraalia meister.

Crisafulli on aga kindlalt seda meelt, et ka Queenslandi piirkondlikud linnad peaksid saama olümpiakogemusest osa, ning on varem nimetanud kriitikuid "elitistlikeks". "Ma arvasin, et olümpiamängud on spordisündmus," kommenteeris seda väidet Butler.