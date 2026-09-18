Tänak tõusis USA rallil teise katsega liidriks

Autoralli Ameerika meistrivõistluste (ARA) etapiks oleva ralli lühikese avakatse võitis Kanada sõitja Brandon Semenuk (Škoda Fabia RS Rally2), Tänak-Järveoja (Toyota GR Corolla Rally RC2) kaotasid talle 0,1 sekundit.

Teisel, 23-kilomeetrisel katsel edestasid Tänak ja Järveoja Semenuki 1,3 sekundiga ning kerkisid kokkuvõttes ühtlasi liidriks. Neile järgnevad kolmandana Conner Martell (+14,9), neljandana Dakari rallidelt tuntud Seth Quintero (+31,4) ja viiendana sarja üldliider, hukkunud motolegendi Ken Blocki tütar Lia Block (+1.25,1).

Overmountain Rallyl sõidetakse kokku 13 kruusakatset kogupikkusega 160 km, suurem osa neist toimuvad Eesti aja järgi laupäeval ning ööl vastu pühapäeva.