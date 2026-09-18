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Tänak tõusis USA rallil teise katsega liidriks

Autoralli
Ott Tänak - Martin Järveoja USA-s Tennessees toimuval rallil
Ott Tänak - Martin Järveoja USA-s Tennessees toimuval rallil Autor/allikas: TOYOTA GAZOO Racing WRC﻿/Facebook
Autoralli

2019. aasta autoralli maailmameister Ott Tänak osaleb koos kaardilugeja Martin Järveojaga sel nädalavahetusel USA-s Tennessees toimuval Overmountain Rallyl. Tänak-Järveoja tõusid teisel katsel liidriks.

Autoralli Ameerika meistrivõistluste (ARA) etapiks oleva ralli lühikese avakatse võitis Kanada sõitja Brandon Semenuk (Škoda Fabia RS Rally2), Tänak-Järveoja (Toyota GR Corolla Rally RC2) kaotasid talle 0,1 sekundit.

Teisel, 23-kilomeetrisel katsel edestasid Tänak ja Järveoja Semenuki 1,3 sekundiga ning kerkisid kokkuvõttes ühtlasi liidriks. Neile järgnevad kolmandana Conner Martell (+14,9), neljandana Dakari rallidelt tuntud Seth Quintero (+31,4) ja viiendana sarja üldliider, hukkunud motolegendi Ken Blocki tütar Lia Block (+1.25,1).

Overmountain Rallyl sõidetakse kokku 13 kruusakatset kogupikkusega 160 km, suurem osa neist toimuvad Eesti aja järgi laupäeval ning ööl vastu pühapäeva.

Toimetaja: Anders Nõmm

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