Suusatajaid esindav Rehemaa: Alaver ei aita laagri korraldamisele kaasa

Eesti Suusaliit kirjutas esmaspäevases pressiteates, et sai esmaspäeval Soome Suusaliidult kinnitatud info, et Mati Alaver aitab korraldada 4.-25. novembrini Soomes Olosel seitsmele Eesti Suusaliidu liikmesklubi sportlasele laagrisse minekut ja seejärel osalemise 25.-30. novembril toimuval Ruka MK-etapil.

"Minule alaliit seda pressiteadet saatnud ei ole, sain selle läbi ühe sportlase," teatas Rehemaa telefoniintervjuus ERR-ile. "Fakt on see, et mis seal esimeses [lõigus - toim] kirjutatakse - et Mati Alaver aitab kaasa laagri korraldamisele - on täiesti vale. Mati Alaver ei ole hankinud Soome Suusaliidu poolt kutset."

"Fakt on ka see, et kuna ma teadsin, et kutse saamine võtab kaua aega, uurisin ise võimalust, kas seda oleks võimalik kuidagi kiirendada. Kaks päeva või poolteist päeva hiljem oli Soome Suusaliidu poolt ametlik kutse minu postkastis. Aga see on fakt, et ma küsisin Mati Alaveri käest, kas tal on võimalik uurida oma sõbralt Ismo Hämäläiselt [Soome Suusaliidu peadirektorilt - toim] võimalust selle kutse saamiseks - et see toimuks kiiremini," tõdes Rehemaa.

Sportlastest on kõnealuse laagriga seotud Marko Kilp, Karl Sebastjan Dremljuga, Johanna Udras, Steve Vahi, Kaarel Kasper Kõrge, Martin Himma ja Margaret Peterson.

"Minu südametunnistus on puhas ja julgen ka sportlaste eest rääkida, et ka nende südametunnistus on puhas," kinnitas Rehemaa. "Minul Mati Alaveriga kontakte pole. Paljud kindlasti üritavad leida seost, et äkki tuleb sealt finantseering või midagi, aga võin kinnitada, et kogu finants, mis ma oma klubile olen leidnud, seal ei ole Mati Alaveriga mitte mingit koostööd."

38-aastane endine tippsuusataja Aivar Rehemaa on algavaks hooajaks enda peale võtnud sportlaste treeningtöö nõustamise kõrval organisatoorsed küsimused ja raha leidmise laagriteks.

"Olen näinud, kuidas kõike varem tehti. Loomulikult ei suuda me täna seda taset tagada, aga mina üritan väikest gruppi aidata ja vaatame, mis sellest välja tuleb. Kusagilt tuleb alustada," rääkis Rehemaa laupäeval ERR-ile antud intervjuus.