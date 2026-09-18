Heategevuslik teatejooks toob starti 12 000 koolinoort üle Eesti

Kolmapäeval toimub 21. korda Eesti suurim koolinoorte spordiüritus heategevuslik Teatejooks, mis toob 5.–9. klasside õpilased jooksma staadionitele ja parkidesse üle Eesti. Sündmusega algab Euroopa Spordinädal Eestis.

"Teatejooksu mõte on kutsuda lapsi liikuma. Propageerime noorte hulgas tervislikku elustiili ja innustame muutma oma liikumisharjumusi," sõnas Teatejooksu eestvedaja Erik Pallase.

Teatejooksud toimuvad 28 kohas üle Eesti – kokku 12 000 osavõtjaga. Tullakse klasside ja koolide kaupa, eestvedajateks õpetajad ja kohaliku spordielu eestvedajad. Traditsiooniliselt on kohapeal osalejaid innustamas tegevsportlased, noorte spordikollektiivid, treenerid ja kohaliku elu eestvedajad.

Lisaks õpetab Teatejooks noori hoolima inimestest enda ümber ja ühiskonnas. Selleks toetab Teatejooks igal aastal nii sõna kui heategevusega Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse (HNRK) liikumisvõime kaotanud lapsi. Sel aastal kogutakse annetusi, et täiendada HNRK siseterviserada lasteosakonda paigaldatava helisummutava vaikusekuubikuga, kus noored patsiendid saavad pikkadest ravipäevast puhata ja taastuda.

Täiskasvanud saavad Teatejooksu missiooni ja Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse tegevust toetada, helistades annetusnumbril 900 7777 (kõne hind on 7 eurot) või tehes ülekande HNRK Toetusfond SA kontole SEB pangas EE451010220268957228 märksõnaga "Teatejooks". Rohkem infot aadressil www.hnrk.ee/toetusfond.

Teatejooksu korraldab MTÜ Tallinnmeeting. Teatejooksu suurtoetaja on Kalevi Mesikäpp ja toetaja Spordinädala läbiviija SA Liikumisharrastuse kompetentsikeskus. Lisaks panustavad Kultuurkapital, Tallinna ja Tartu linn ning teised kohalikud omavalitsused.