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Tugevalt alustanud Tilga andis Talence'is kaugushüppes veidi punkte ära

Kergejõustik
Karel Tilga
Karel Tilga Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL
Kergejõustik

Prantsusmaal Talence'is toimuvat traditsioonilist mitmevõistlejate kohtumist Decastar juhib kahe ala järel Sander Skotheim. Ainsa eestlasena on võistlustules Karel Tilga, kes alustas tugeva 100 meetri jooksuga.

Tilga alustas kümnevõistlust 100 meetri ajaga 10,98. Tema isiklik rekord on 14 sajandikku parem, tänavu on ta saanud kirja 10,95. Alavõitu jäid jagama šveitslane Nino Portmann ja ameeriklane Hakim McMorris, kes jooksid mõlemad 10,55. Amadeus Gräber, Makenson Gletty ja Pierce LePage said kirja aja 10,61.

Kaugushüppes sai Tilga avakatsel kirja 7.16, teises voorus mõõdeti tema hüppel pikkust üks sentimeeter vähem ning viimasel katsel jäi talle 6.72. Teisel alal andis Tilga veidi punkte ära: karjääri jooksul ka 7.69 hüpanud eestlane sai näiteks mai lõpus Götzises kirja 7.39.

Alavõidu teenis teises voorus 7.89 hüpanud Sander Skotheim, olümpiavõitja Damian Warner sai kirja 7.82 ja McMorris kolmandana 7.72.

Kahe ala järel on Skotheimil 1964, Warneril 1962 ja McMorrisel 1953 punkti. Tilga on 1717 punktiga eelviimasel ehk 17. kohal, eestlane kaotab kaugushüppe järel oma isikliku rekordi graafikule 135 punktiga ehk liigub umbes 8550 punkti kursil.

Toimetaja: Anders Nõmm

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