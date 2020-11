Tippadvokaadi palganud Rehemaa keeldus suusaliidu koostöösoovist

"Asjad on töös, pean ootama distsiplinaarkomisjoni otsust. Võimalik on seegi, et distsiplinaarkomisjon ei võtagi asja arutada. Aga kui määrtakse tegutsemiskeeld, on mul varuks oma vastukäigud," rääkis Rehemaa Delfi Spordile.

Eesti Antidopingu juhi Henn Vallimäe sõnul on Rehemaal oma selgituse esitamiseks aega reedeni. Distsiplinaarkomisjonis võib asi arutusele tulla kõige varem 24. novembril.

Laagris olevate sportlaste treeninguid praegune olukord otseselt ei sega. Kõige suurem probleem oli saabudes Kittilä lennujaamast 70 km kaugusel asuvasse suusakeskusse pääsemine. Suusaliit olevat isegi uurinud võimalust, kas Rehemaa on valmis tegema nendega koostööd ja transportima sportlased enda käsutuses oleva minibussiga elupaika. Abistamise keeldu enda sõnul väga täpselt jälgiv Rehemaa keeldus. Tasub meenutada, et Rehemaa tegutsemiskeeld on tingitud just sellest, et ta tegi koostööd tegutsemiskeeldu kandva Mati Alaveriga.