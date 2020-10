Eesti suusatajad on käinud mitmes välislaagris, Otepääl pandi tööle kunstlumekonteiner

Eesti murdmaasuusakoondislastel on suusad juba lumised. Esimesed lumelaagrid on klubidel seljataga ja järgmised ootamas.

Kuigi reisimine on praeguses raskes olukorras muutunud nii rahaliselt kui organisatoorselt ülikeeruliseks, on suure tahtmise ja hoolsuse juures kõik võimalik. Nii on peaaegu kogu murdmaasuusatamise koondis selle keerulise hooaja alguses juba suusad lumiseks saanud, kirjutab Eesti Suusaliidu kodulehekülg.

Marko Kilp, Martin Himma ja Johanna Udras veetsid oktoobri alguses kaks nädalat koos Aivar Rehemaaga Ramsau mäestikulaagris.

Aveli Uustalu, Henri Roos ja Kaspar Päärson nautisid lumiseid treeningtingimusi koos CFC spordiklubi treeneri Riho Roosipõlluga Rootsis Idres. Samas kohas treenivad hetkel koos Jaanus Teppaniga ka Kaidy ja Keidy Kaasiku.

Juba novembri alguses võtavad Ramsaus käinud koondislased ette traditsioonilise laagri Põhja-Soomes Olosel, kus nendega ühineb ka Karl Sebastian Dremljuga.

Alvar Johannes Alev treenib selle aasta suvest Norras. Mariel Merlii Pulles jätkab õpinguid ja treeninguid Alaskal ning Stine Lise Truu Rootsis.

Novembri viimasel nädalavahetusel algab murdmaasuusatamise maailmakarika karussell. Esimeseks etapiks on traditsiooniliselt Ruka MK Soomes, millele järgneb juba nädala pärast Lillehammeri MK Norras.

Äsja sai hääled sisse eelmisel nädalal Tehvandi spordikeskusesse saabunud kunstlumekonteiner.