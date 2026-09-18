X!

Jesus kutsus Ronaldo Portugali koondisesse

Jalgpall
Jorge Jesus ja Cristiano Ronaldo
Jorge Jesus ja Cristiano Ronaldo Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Jalgpall

MM-i järel Portugali jalgpallikoondise peatreeneriks saanud Jorge Jesus nimetas reedel Rahvuste liiga mängudeks oma esimese koosseisu, kuhu kuulub ka Cristiano Ronaldo.

Pärast seda, kui Portugal langes MM-finaalturniiril kaheksandikfinaalis hilisema maailmameistri Hispaania vastu konkurentsist, ei tahtnud Ronaldo öelda, kas jätkab koondisekarjääri või keskendub klubile.

Nüüd on Roberto Martineze asemel Portugali juhendajaks saanud Jorge Jesus aga 41-aastase Ronaldo ikkagi meeskonda kutsunud. Jesus oli eelmisel hooajal Ronaldo peatreeneriks Al-Nassris ning koos aidati klubi seitsmeaastase pausi järel taas Saudi Araabia meistriks.

Portugal mängib 24. septembril kodus Walesiga ja kolm päeva hiljem võõrsil Norraga; 1. oktoobril kohtutakse võõrsil Taaniga ja siis kolm päeva hiljem võõrustatakse Norrat Lissabonis.

"Tema esitused on need, mis loevad. Minevik mitte," sõnas Jesus reedesel pressikonverentsil. "Selles meeskonnas on 13 nime, kes on minuga varem koos töötanud. Mul ei ole kindlat tuumikut, siin on palju mängijaid, kes on sellele meeskonnale tähtsad olnud. Cris on mängija nagu iga teinegi: kui ta on heas vormis, siis ta mängib; kui mitte, siis ei mängi. Tal on viis Ballon d'Or'i, aga kas see mängib minu otsustes rolli? Ei," lisas kogenud peatreener.

Portugali koosseis Rahvuste liiga mängudeks:

Väravavahid: Diogo Costa (Porto), Rui Silva (Sporting), Samuel Soares (Benfica)

Kaitsjad: Goncalo Inacio (Sporting), Joao Cancelo (Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Tavares (Lazio), Nuno Mendes (Paris St Germain), Renato Veiga (Villarreal), Ruben Dias (Manchester City), Tomas Araujo (Benfica)

Poolkaitsjad: Bruno Fernandes (Manchester United), Joao Palhinha (Benfica), Joao Neves (Paris St Germain), Ruben Neves (Al-Hilal), Vitinha (Paris St Germain), Bernardo Silva (Real Madrid)

Ründajad: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Fabio Silva (Borussia Dortmund), Francisco Trincao (Al-Ahli), Francisco Conceicao (Juventus), Goncalo Ramos (AC Milan), Joao Felix (Al-Nassr), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (Galatasaray)

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

20:15

Prantsusmaa uus juhendaja Zidane saatis koondisekutse viiele debütandile

18:38

Jesus kutsus Ronaldo Portugali koondisesse

15:10

Kihlveopettuse kahtluse all oleva Maardu liigamäng lükati edasi

12:50

Man City purjetas 17-aastase debütandi eestvedamisel järgmisesse ringi

17.09

Welco suurendas Viimsis edu 12-punktiliseks

17.09

Levadia lõi Tartu Tammeka värava palle täis

17.09

Saarma ja Lohmatov tegid karikamängudes skoori

17.09

U-16 vutikoondis sai sõprusturniirilt kaks suurt kaotust

17.09

Klopp kutsus Saksamaa koondisesse koguni 44 mängijat

17.09

Kristal tegi Šveitsi kõrgliigas debüüdi

sport.err.ee uudised

20:34

Maailmameister Virves: äkki õnnestub Sardiinias veel korra katusele ronida!

20:15

Prantsusmaa uus juhendaja Zidane saatis koondisekutse viiele debütandile

19:26

Nädalavahetusel stardib maanteejooksu MM-il neli eestlast

19:17

Petrõkina nihutas ISU hooaja avavõistlusel rekordit pea seitsme punktiga Uuendatud

18:58

Paide-Türi rahvajooksul mälestatakse treener Leonhard Soomi

18:38

Jesus kutsus Ronaldo Portugali koondisesse

16:53

Tugevalt alustanud Tilga andis Talence'is kaugushüppes veidi punkte ära

16:20

Heategevuslik teatejooks toob starti 12 000 koolinoort üle Eesti

15:46

Tulevane olümpia sõudmispaik tekitab vastakaid arvamusi

15:10

Kihlveopettuse kahtluse all oleva Maardu liigamäng lükati edasi

14:01

Käivitub esimene käsipalli naiste Eesti ja Läti ühisliiga

13:32

"Spordipühapäev" lahkab Eesti võrkpalli hetkeseisu

13:07

Ovetškin põhjendas vastuolulist videot: olen venelane ja toetan oma riiki

12:50

Man City purjetas 17-aastase debütandi eestvedamisel järgmisesse ringi

12:01

Eesti alustab Davis Cupi matši Uruguayga

11:36

Harri Kullas on rahvuste motokrossil osalemise suhtes positiivne

11:25

Roosna: Rikberg on võib-olla natuke liiga mugav treener

10:56

Naiste hokiliiga saab avapaugu

10:11

Klimenkov debüteeris täiskasvanute MM-il 27. kohaga

09:43

Henry Sildaru ja Eileen Gu hakkavad võistlema samas tiimis

loetumad

00:24

Eesti lõpetas EM-i hiilgava võiduga Soome üle ja tagas sisuliselt MM-pileti Uuendatud

17.09

Suri iluuisutreener Irina Kononova

17.09

Vennad Selevkod järelhüüdes Kononovale: raske on sõnu leida

17.09

Saudi Araabia MM-etappi ei toimu, Virves tuli WRC2 maailmameistriks

13:07

Ovetškin põhjendas vastuolulist videot: olen venelane ja toetan oma riiki

09:21

Võrkpalli EM-il selgusid kõik kaheksandikfinaalide paarid

17.09

Rikberg: ei ole kahtlust, et see oli Eesti parim mäng EM-finaalturniiridel

16.09

Saaremaa oma punasest kaardist: keegi ei tule nii Eesti mängijale ütlema

09:43

Henry Sildaru ja Eileen Gu hakkavad võistlema samas tiimis

17.09

Teppan: kui see tagas meile MM-pileti, oli see mu karjääri tähtsaim mäng

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo