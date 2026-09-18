Jesus kutsus Ronaldo Portugali koondisesse

Pärast seda, kui Portugal langes MM-finaalturniiril kaheksandikfinaalis hilisema maailmameistri Hispaania vastu konkurentsist, ei tahtnud Ronaldo öelda, kas jätkab koondisekarjääri või keskendub klubile.

Nüüd on Roberto Martineze asemel Portugali juhendajaks saanud Jorge Jesus aga 41-aastase Ronaldo ikkagi meeskonda kutsunud. Jesus oli eelmisel hooajal Ronaldo peatreeneriks Al-Nassris ning koos aidati klubi seitsmeaastase pausi järel taas Saudi Araabia meistriks.

Portugal mängib 24. septembril kodus Walesiga ja kolm päeva hiljem võõrsil Norraga; 1. oktoobril kohtutakse võõrsil Taaniga ja siis kolm päeva hiljem võõrustatakse Norrat Lissabonis.

"Tema esitused on need, mis loevad. Minevik mitte," sõnas Jesus reedesel pressikonverentsil. "Selles meeskonnas on 13 nime, kes on minuga varem koos töötanud. Mul ei ole kindlat tuumikut, siin on palju mängijaid, kes on sellele meeskonnale tähtsad olnud. Cris on mängija nagu iga teinegi: kui ta on heas vormis, siis ta mängib; kui mitte, siis ei mängi. Tal on viis Ballon d'Or'i, aga kas see mängib minu otsustes rolli? Ei," lisas kogenud peatreener.

Portugali koosseis Rahvuste liiga mängudeks:

Väravavahid: Diogo Costa (Porto), Rui Silva (Sporting), Samuel Soares (Benfica)

Kaitsjad: Goncalo Inacio (Sporting), Joao Cancelo (Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Tavares (Lazio), Nuno Mendes (Paris St Germain), Renato Veiga (Villarreal), Ruben Dias (Manchester City), Tomas Araujo (Benfica)

Poolkaitsjad: Bruno Fernandes (Manchester United), Joao Palhinha (Benfica), Joao Neves (Paris St Germain), Ruben Neves (Al-Hilal), Vitinha (Paris St Germain), Bernardo Silva (Real Madrid)

Ründajad: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Fabio Silva (Borussia Dortmund), Francisco Trincao (Al-Ahli), Francisco Conceicao (Juventus), Goncalo Ramos (AC Milan), Joao Felix (Al-Nassr), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (Galatasaray)