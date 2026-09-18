Maailmameister Virves: äkki õnnestub Sardiinias veel korra katusele ronida!

Neljapäeval selgus, et autoralli MM-hooaja viimane etapp Saudi Araabias jääb ära ning seetõttu krooniti Robert Virves ja tema kaardilugeja Jakko Viilo tulid ametlikult WRC2 klassi maailmameistriteks. Mõlemad olid reedel saavutusest rääkimas "Ringvaates", Virves küll videosilla vahendusel.

"Ma loodan, et siit see asi alles algab! Kindlasti väga hea meel, et see sai sel aastal saavutatud, see oli algusest peale eesmärk," kinnitas Virves videosilla vahendusel reedeses "Ringvaates".

Vaatamata sellele, et Saudi Araabia etapp jääb ära, lähevad Virves ja Viilo juba maailmameistritena ikkagi oktoobri esimeseks nädalavahetuseks Sardiiniasse kohale, et seal tiitlit tähistada.

"Oleme ausad, see [Saudi Araabia etapi ärajäämine] oli mingil määral - mitte ette teada -, aga oli aimata, et see võib nii minna. Võib-olla oleks nõme siinkohal pooleli jätta. Äkki õnnestub korra veel katusele ronida see aasta, ei pea ainult kodus diivani peal seda vastu võtma!" muigas Virves.

Viilo ei osanud välja tuua, milline MM-etapp sel aastal duo jaoks kõige raskem oli. "Igal etapil oli omajagu pingutamist. Eks Keenias ja Kreekas on teada, et olude poolest on väga keeruline; Keenias saime korraliku mudavanni ja Kreekas on rehvipurunemise oht väga suur. Eestis ja Soomes tuli puht kiiruslikult kõvasti võidelda, et selle võidu saaksime. Lihtsalt midagi ei tulnud," kinnitas ta.

Viilo tõdes, et iga sõitja eesmärk on tulla ikkagi Rally1 klassi maailmameistriks, kuid tulevikuplaane ei tea veel värsked WRC2 klassi tiitliomanikudki. "Kindlustatud ei ole midagi, selles osas on ka palju segadust: uuel aastal tulevad uued reeglid ja kogu olustik muutub palju. Palju on endiselt lahtist, kuidas need reeglid hakkavad olema, kuidas autod omavahel konkureerima. Kindlasti me sõidame, aga kus või mis, praegu öelda ei oska," tõdes ta.