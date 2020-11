Antidoping algatab Alaveri ja Rehemaa juhtumi asjus menetluse

Eesti Suusaliit teatas esmaspäeval, et kohtulikult karistatud Mati Alaver aitab Soomes korraldada Eesti sportlastele laagrisse minekut ning seejärel osalemist Ruka MK-etapil. Et Alaver kannab dopingureeglite rikkumise tõttu spordis tegutsemise keeldu, algatab Eesti Antidoping juhtumi asjus menetluse.

Eesti Suusaliit kirjutas esmaspäevases pressiteates, et sai Soome Suusaliidult kinnitatud info, et Mati Alaver aitab korraldada 4.-25. novembrini Soomes Olosel seitsmele Eesti Suusaliidu liikmesklubi sportlasele laagrisse minekut ja seejärel osalemise 25.-30. novembril toimuval Ruka MK-etapil.

"Fakt on ka see, et kuna ma teadsin, et kutse saamine võtab kaua aega, uurisin ise võimalust, kas seda oleks võimalik kuidagi kiirendada. Kaks päeva või poolteist päeva hiljem oli Soome Suusaliidu poolt ametlik kutse minu postkastis. Aga see on fakt, et ma küsisin Mati Alaveri käest, kas tal on võimalik uurida oma sõbralt Ismo Hämäläiselt (Soome Suusaliidu peadirektorilt - toim.) võimalust selle kutse saamiseks - et see toimuks kiiremini," lausus Rehemaa esmaspäeval ERR-ile.

Eesti Antidopingul on õigus määrata Rehemaale uurimise ajaks ajutine tegutsemiskeeld. Antidopingu juhatuse liige Henn Vallimäe ei välistanud kommentaaris Õhtulehele, et see juhtub ning võimalik, et juba teisipäeval.

"Mind häirib et nüüd on sportlased ka formaalselt seotud ja kistud samasse jamasse," osutas Vallimäe. "Rehemaa pani sportlased olukorda, kus tema oli keelatud isiku esindaja. Usun ja arvan, et osad või enamus sportlasi ei pruukinudki sellest teada, aga see on oletus."

Eesti sportlastena on Aivar Rehemaa klubi AR Pro Teami kaudu Soomes kaasas Marko Kilp, Karl Sebastjan Dremljuga, Johanna Udras, Steve Vahi, Kaarel Kasper Kõrge, Martin Himma ja Margaret Peterson.

Rehemaad abistanud Mati Alaverile on Rahvusvaheline Suusaliit FIS määranud nelja-aastase tegutsemiskeelu, mis kehtib 2023. aasta 27. augustini. Eesti Antidopingu sõnul edastatakse Alaveri võimalikku rikkumist puudutavate tõendite ametlikult endale saamisel need FIS-ile, kes seejärel keeluandjana juhtumile oma hinnangu annab.