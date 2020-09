Alaveri toimiku avalikustamiseks tuli läbida küllalt pikk kohtumenetlus

Äsja avalikustatud Mati Alaveri kriminaalasja kohtumaterjalid näitavad, et endine tipptreener oli sportlaste dopingu-tarvitamisega üksikasjalikult kursis ning soosis seda. Muu hulgas oli Alaver isegi pisut pahane, miks tulemused dopingust hoolimata nii vähe paranesid. Varasemalt on Mati Alaver väitnud, et vahendas vaid Saksa dopinguarsti Mark Schmidti telefoninumbrit.

Kokkuleppemenetluses dopinguvahendamises süüdi jäänud suusatreener Mati Alaver võis mullu novembris kergendatult ohata, kui kinnisele kohtuprotsessile viidates jäid dopinguprotsessi materjalid ajakirjanikele kättesaamatuks.

"Esialgselt Harju maakohus keeldus toimiku väljastamisest ajakirjanikele. Eesti rahvusringhääling ja ka teised väljaanded ei olnud sellega nõus," ütles ERR-i õigus- ja teabehaldusosakonna juhataja Liina Sulg "Aktuaalsele kaamerale".

"Rahvusringhääling ja ka AS Ekspress Meedia vaidlustasid Harju maakohtu sellekohase toimingu toimiku väljaandmisest keeldumise, pidime pöörduma kohtu poole ja läbima sellise küllaltki pika kohtumenetluse."

Kolmapäeval avalikuks tehtud kohtumaterjalidest selgub, et kuigi vahetult pärast Eesti suusatajate Karel Tammjärve ja Andreas Veerpalu vahelejäämist 2019. aasta Seefeldi MM-il ütles Alaver, et ei tunne saksa dopinguarsti Mark Schmidti ja tema kõigest andis sportlastele tema telefoninumbri, siis tegelikult oli treener hoolealuste dopinguskeemidega detailideni kursis.

Nii näiteks kirjutas ta dopinguarst Schmidtile 2017. aasta märtsis: "Miks me võtame nii vähe IFG1? Werner Franke kirjutab, et see aine on tippsportlaste seas kõige populaarsem droog. X jaoks vajan ma ühte maailma parimat programmi, on see võimalik ja mis see maksab?"

Schmidti vastusest selgub, et kohati ületasid soovid tohtri taluvuspiiri. Nii kirjutas ta Alaverile: "Kuna ma aga olen ikka veel arst ning ma tahan ka, et kõik sportlased oma karjääri lõpus saaksid normaalsete tervete inimestena elada, ei lähe ma kõigega kaasa ja ma ei proovi ka kõike saada."

Toimikust selgub, et endine tippsuustaja Raul Olle võttis Alaveri palvel lennujaamas vastu Karel Tammjärvele mõeldud paki ning saatis selle edasi. Ollel ei tekkinud mingeid kahtlusi pakki vastu võttes ega seda külmikus hoides, sest paljusid ravimeid tuleb jahedas ja pimedas hoida.

Raul Olle: "Aga need jutud Mati Alaverist ja dopingust... Vot see ongi see, sellepärast ma ei tahagi neid asju siin hakata kommenteerima, need ongi ainult puhtalt jutud ja olid toona jutud, Okei, nüüd on kõik leidnud kinnitust, aga see, et me räägime aastast 2017 ja mingitest juttudest, kui ei ole mingeid nö kinnitavaid asjaolusid selle kohta, see ongi kõik puhas spekulatsioon.

Olle kinnitusel tema dopinguskandaaliga seotud ei ole ja täna avalikustatud materjalid tulid talle üllatusena. "See, kuidas selle asjaga nagu tegeleti ja mis oli nagu see haare ja nii edasi."

Alaveri toimikust selgub, et endine suusakoondise, praegu Tartus perearsti praksist pidav Tarvo Kiudma varustas treenerit kümnete allkirjastatud tühjade retseptiblankettidega, aga ka süstalde ja keelatud ainete nimekirja kantud ravimitega.

Dr Kiudma "Aktuaalsele kaamerale" sel teemal selgitusi jagada ei soovinud. "Aktuaalsele kaamerale" jäi kättesaamatuks ka Mati Alaver. Alaverile määrati karistuseks tingimisi aastane vanglakaristus, pooleteise aastase katseajaga.