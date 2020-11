Schmidti kohtuprotsess: Endine tiimikaaslane tunnistas ka Petacchi süüd

Münchenis jätkuval dopinguarst Mark Schmidti kohtuprotsessil tunnistas endine Saksamaa profirattur Danilo Hondo, et kasutas karjääri jooksul veredopingut, lisades, et seda tegi ka karjääri jooksul 48 suutuuride etapivõitu teeninud endine Itaalia rattatäht Alessandro Petacchi.

Nüüd 46-aastane Hondo rääkis kohtus, et Schmidt meelitas teda veredopingut tarvitama 2011. aasta sügisel, koostöö lõppes pärast 2012. aasta hooaega. Hondo sõnul läks veredopingu tarvitamine talle maksma 25 000 eurot. Toona sõitis sakslane Lampre–Farnese Vini (praegune UAE Team Emirates) meeskonnas, kus ta oli sprinter Alessandro Petacchi üheks peamiseks abiliseks.

ARD spordiportaal Sportschau kirjutab, et Hondo ja Petacchi tarvitasid veredopingut samas hotellitoas. "Kui suhe on nii lähedane, peaaegu vennalik, ei ole mingit probleemi koos ühes toas dopingut kasutada," vahendab Sportschau Hondo tunnistust. Karjääri jooksul palju suuri võite teeninud Petacchi süüdistustega ei nõustu.

Prantsusmaa rattaportaali Cyclismactu sõnul võttis Petacchi koheselt Hondoga ühendust, et endiselt meeskonnakaaslaselt aru pärida. "Mul on äärmiselt kurb selle pärast, kuidas Danilo Hondo avaldust kajastati," rääkis Petacchi.

"Tema tunnistusest tehti uudis valede andmete põhjal ja provotseerival viisil. Danilo saatis läbi oma advokaadi mulle oma vandetunnistuse ja selles pole ühtegi rida, mis tõestaks, et ta oleks minu juuresolekul või isegi üksi veredopingut tarvitanud," lisas Petacchi. "Hondo ütlused on kehvasti tõlgitud ja eksitavalt esitatud ning selle eesmärgiks on minu imidži ja kogu rattaspordi mustamine."

Petacchit kahtlustati dopingu tarvitamises juba 2000. aastate keskel ja kandis oma esimest võistluskeeldu 2007. aasta 1. novembrist järgmise aasta septembri alguseni. Mullu augustis andis Rahvusvaheline rattaliit UCI itaallasele Schmidtiga seotuse eest kaheaastase võistluskeelu, mille järel loobus ta ka RAI-s kommentaatoritööst.