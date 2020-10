EPL: Poltoraninit kahtlustati juba mullu jaanuaris dopingurikkumises

Alaveri päevikus on järgmised read:

TA

1. Advok kulud

1.1 AP SUI JAAN 4500.-

1.2 AP Hollandi B-proov 2354.-

1.3 01.03 Seefeld 3000.-

9854.-

Sissekanne Mati Alaveri päevikust. Autor/allikas: ERR

Päevaleht arutles, et kui viimane märge on selge – suusatajad võeti 27. veebruaril Seefeldis vahi alla –, siis kaks esimest viitavad, et keegi on A-proovis põrunud ning AP viitaks justkui Poltoraninile, kes võistles mullu jaanuari alguses Tour de Skil, kus üks etapp sõideti ka Šveitsis Val Müstairis.

Päevaleht spekuleeris, et ei saa välistada, et Poltoranin (AP) andis jaanuaris (JAAN) Val Müstairis (SUI) dopinguproovi, millest leiti midagi kahtlast ja seepeale nõuti B-proovi avamist. Igatahes järgmise stardi tegi Poltoranin alles 27. jaanuaril.

Päevalehe hüpoteesi kinnitas Kasahstani antidopingukeskus (KazNADC). "2019. aasta jaanuaris sai KazNADC teate FIS-ilt Poltoranini võimaliku dopingurikkumise kohta," kirjutas KazNADC juht Majra Bakaševa. Tema sõnul viibis Poltoranin suure osa aega Euroopas ja kodumaistel dopinguküttidel oli seetõttu vähe võimalusi teda ise kontrollida. "Leppisime FIS-iga kokku, et vahetame selle uurimiseks kõikvõimalikku infot, mis vajalik. Siis, veebruaris, informeeris FIS meid, et sportlane soovis B-proovi analüüsi, mis ei kinnitanud esialgset A-proovi tulemust. Ta lubati tagasi võistlema ja seejärel vahistati Austrias Aadrilaskmise operatsiooni käigus."

Eesti suusasportlastest jäid mulluse Seefeldi MM-i eel toimunud haarangu käigus vahele Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu, hiljem tunnistas veredopingu tarvitamise üles ka Algo Kärp. Samuti sai karistada Poltoranin. Tänavu aprillis selgus, et Tammjärv ja Veerpalu olid tarvitanud veel ka kasvuhormooni.

Saksamaal käib praegu dopinguvõrgustikku juhtinud Erfurdi spordiarsti Mark Schmidti kohtuprotsess. Sel nädalal peavad Austrias kohtusse ilmuma Poltoranin ja tema treener Andrus Veerpalu ning järgmisel nädalal Andreas Veerpalu. Tammjärve istungiaeg pole väidetavalt veel paika pandud.