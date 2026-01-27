Austrias kukkunud Teder sai tõsiselt vigastada: alla ma kindlasti ei anna

Õnnetuse järel toimetati 18-aastane Teder helikopteriga Schladmingu haiglasse ning sealt edasi Saalfeldenisse, teostamaks vigastuste väljaselgitamiseks röntgen-, kompuutertomograafia- ja MRT-uuringud. Seejärel viidi eestlanna Innsbruckis asuvasse Gelenkpunkt erakliinikusse.

"Sportlasel tuvastati vasaku põlve eesmise ristatisideme rebend, põlvekedra kõõluse rebend, sisemise külgsideme rebend ja meniski rebend," ütles Gelenkpunkti traumakirurgia, sporditraumatoloogia, ortopeedia ja traumatoloogia eriarst Christian Hoser.

Arsti sõnul vajas niivõrd tõsine vigastuste kombinatsioon kirurgilist sekkumist. Ligi viis tundi kestnud põlveoperatsioon on nüüdseks edukalt teostatud ja kulges arsti sõnul plaanipäraselt. Dr Hoseri hinnangul võtab sellisest vigastusest taastumine 9–12 kuud. Kirurg on ka varasemalt tippsportlasi opereerinud ning näinud nende täielikku paranemist. "Ka mäesuusataja Anna Veith [Fenninger] sai sarnase vigastuse, kuid tuli peale seda Pyeongchangi taliolümpial hõbemedalile," näitlikustas Hoser.

Lisaks põlvele sai õnnetuse käigus kannatada kolm hammast, mille ravi teostatakse kohalikus hambakliinikus.

Tederi austria treeneri Christoph Maieri sõnul juhtus õnnetus mitme ebasoodsa asjaolu kokkulangemisel. "Suurslaalomi võistlus algas Hanna Greti jaoks väga ilusti, kuid raja järsemal lõigul jäi ta ühe pöördega veidi hiljaks ja liin vajus ära. Proovides järgmise väravani jõuda, kaotas ta tasakaalu ja paiskus tahapoole. Kukkudes tegi ta õhus pöörde ning kokkupuutel maapinnaga suusa välimine kant haakus," sõnas juhendaja.

Treeneri sõnul oleks võinud sarnane olukord lõppeda ka vigastuseta. "Hetkel, mil sportlane on juba maas, aga suusa kant haakub, on lihased lõdvestunud ning põlv satub kõige halvemasse asendisse," rääkis Maier. "Hanna Gret on alles karjääri algusjärgus. Kindlasti aeglustab selline vigastus mõnevõrra tema arengut, kuid täielik paranemine on võimalik ja igati ootuspärane ning just selle nimel me praegu tööd teeme. Tal on kõik eeldused oma sportlaskarjääri edukalt jätkata."

Teder on vaatamata tõsisele vigastusele suutnud säilitada optimismi. "Nagu öeldakse: kõik, mis ei tapa, teeb tugevaks! Ehk valmistab praegune olukord mind ette millekski suuremaks. Alla ma kohe kindlasti ei anna." Ennekõike ootab sportlane hetkel valust vabanemist. "Haav ja õmblus on mitme vigastuse tõttu väga pikk ning teeb praegu kõvasti valu, kuid tean, et see on esimene samm paranemise suunas."

Hetkeseisuga taastub Teder nädala lõpuni kliinikus operatsioonist ning suundub sealt Innsbrucki lähistel asuvasse The Comeback Lodge taastusravi keskusesse. Samas kohas on vigastuste järel viibinud ka maailmakarikasarjas kõrgete kohtade eest võistlevad austria mäesuusatajad Marco Schwarz ja Raphael Haaser.

"Loomulikult lootsime õnnetuse järgselt koos sportlase lähedastega, et olukord ei osutu nii tõsiseks," sõnas Eesti Suusaliidu tegevjuht Kristjan Koll. "Võin aga kinnitada, et Hanna Gret on erakordselt pühendunud ja tugeva tahtejõuga noorsportlane. Usun siiralt, et ta paraneb täielikult ning et selline katsumus teeb ta igas mõttes veel tugevamaks," lisas ta.

Õnnetult kukkunud Teder oleks teinud veebruaris oma olümpiadebüüdi. Kaksikõde Mai Brit Teder kvalifitseerus samuti Milano Cortina olümpiale, tema tegeleb lumelauakrossiga.