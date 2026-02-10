X!

Kaksikõed Tederid: meil tuleb kindlasti olümpiaid, kus osaleme koos

OM2026
Foto: ERR
OM2026

Reedel teeb oma esimese etteaste Milano Cortina taliolümpial 18-aastane lumelauasportlane Mai Brit Teder, kes võistleb ka kaksikõe Hanna Greti eest, kes peab õnnetu kukkumise järel võistlustelt eemale jääma.

Mai Brit Teder teeb Livignos ajalugu, sest tema saab esimene Eesti lumelauasportlane, kes olümpiamängudel osaleb. Paljud kogenumad sportlased on rääkinud, et olümpiamelu on tänavu tagasihoidlikum, kuidas olümpiadebütant seda kommenteerib?

"Olümpia tunne on sarnane noorte olümpiale, lihtsalt rohkem sportlasi ja erinevas vanuses. Aga mul on natuke ikka seda tunnet, nii uhke koht," sõnas Mai Brit Teder.

Tegelikult kvalifitseerus olümpiamängudele ka Mai Briti mäesuusatajast kaksikõde Hanna Gret, kes sai aga vahetult enne olümpiadebüüti raskelt vigastada ja peab paraku olümpiadebüüti veel ootama. ERR-i reporter Debora Saarnak võttis kaksikõega ühendust ja uuris, kuidas tal läheb.

"Mul läheb üllatavalt hästi. Ikka on kurb, et ei saanud osaleda mängudel, aga teenisin koha ilusti välja ja olen uhke enda üle," sõnas Hanna Gret Teder, kes ei saanud vigastuse tõttu olümpiale ka kaasa elama minna. "Põlv näeb iga päevaga järjest parem välja ja olen positiivne, et tulen tagasi ja tulen tagasi tugevamana."

Mai Briti jaoks oli õe vigastus ehmatav. "Kui selle kõne sain, siis tulid kohe pisarad silma. See oli väga raske," ütles ta. "Aga nüüd olen toibunud, meil on kindlasti olümpiaid veel ees, kus saame kahekesi osaleda."

Hanna Gret soovis õele debüüdiks julgust ja tugevat närvi. "Naudi seda, mis sa teed. See on alles osa protsessist, see on su esimene olümpia ja neid tuleb kindlasti veel!" ütles Hanna Gret Teder.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

olümpiauudised

01:06

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

00:42

Malinin ERR-ile: tundsin end lühikavas väga mugavalt

00:22

Selevko: see on hea, et saan isegi vigadega vabakavale võistlema

00:07

VIDEO | Malinin lisas oma lühikavale tagurpidi salto

10.02

Selevko kaotas kukkumisega punkte, kuid pääses vabakavale Uuendatud

10.02

Kaksikõed Tederid: meil tuleb kindlasti olümpiaid, kus osaleme koos

10.02

Levandi: Malinin on viiekordse juba ära teinud

10.02

Suusahüpete segavõistkondade võistlusel Sloveenia vastu ei saadud Uuendatud

sport.err.ee värsked uudised

01:06

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

00:42

Malinin ERR-ile: tundsin end lühikavas väga mugavalt

00:22

Selevko: see on hea, et saan isegi vigadega vabakavale võistlema

00:07

VIDEO | Malinin lisas oma lühikavale tagurpidi salto

10.02

Selevko kaotas kukkumisega punkte, kuid pääses vabakavale Uuendatud

10.02

Kaksikõed Tederid: meil tuleb kindlasti olümpiaid, kus osaleme koos

10.02

Levandi: Malinin on viiekordse juba ära teinud

10.02

ETV spordisaade, 10. veebruar

10.02

Rooba sai KooKoo võidumängus kirja kaks väravat

10.02

Suusahüpete segavõistkondade võistlusel Sloveenia vastu ei saadud Uuendatud

10.02

VIDEO | Külmaverelised rootslased teenisid otsustava viskega olümpiavõidu

10.02

Rootsi kurlingupaar võttis viimase kiviga ameeriklastelt kulla Uuendatud

10.02

Lilender: näeme meesüksiksõitjatelt kaht saltot

10.02

Mihkels jäi Omaani velotuuri neljandal etapil esikümne ukse taha

10.02

USA uisukoondis on Selevko tiiva alla võtnud: ta käib igal pool koos meiega

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo