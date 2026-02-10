Kaksikõed Tederid: meil tuleb kindlasti olümpiaid, kus osaleme koos

Reedel teeb oma esimese etteaste Milano Cortina taliolümpial 18-aastane lumelauasportlane Mai Brit Teder, kes võistleb ka kaksikõe Hanna Greti eest, kes peab õnnetu kukkumise järel võistlustelt eemale jääma.

Mai Brit Teder teeb Livignos ajalugu, sest tema saab esimene Eesti lumelauasportlane, kes olümpiamängudel osaleb. Paljud kogenumad sportlased on rääkinud, et olümpiamelu on tänavu tagasihoidlikum, kuidas olümpiadebütant seda kommenteerib?

"Olümpia tunne on sarnane noorte olümpiale, lihtsalt rohkem sportlasi ja erinevas vanuses. Aga mul on natuke ikka seda tunnet, nii uhke koht," sõnas Mai Brit Teder.

Tegelikult kvalifitseerus olümpiamängudele ka Mai Briti mäesuusatajast kaksikõde Hanna Gret, kes sai aga vahetult enne olümpiadebüüti raskelt vigastada ja peab paraku olümpiadebüüti veel ootama. ERR-i reporter Debora Saarnak võttis kaksikõega ühendust ja uuris, kuidas tal läheb.

"Mul läheb üllatavalt hästi. Ikka on kurb, et ei saanud osaleda mängudel, aga teenisin koha ilusti välja ja olen uhke enda üle," sõnas Hanna Gret Teder, kes ei saanud vigastuse tõttu olümpiale ka kaasa elama minna. "Põlv näeb iga päevaga järjest parem välja ja olen positiivne, et tulen tagasi ja tulen tagasi tugevamana."

Mai Briti jaoks oli õe vigastus ehmatav. "Kui selle kõne sain, siis tulid kohe pisarad silma. See oli väga raske," ütles ta. "Aga nüüd olen toibunud, meil on kindlasti olümpiaid veel ees, kus saame kahekesi osaleda."

Hanna Gret soovis õele debüüdiks julgust ja tugevat närvi. "Naudi seda, mis sa teed. See on alles osa protsessist, see on su esimene olümpia ja neid tuleb kindlasti veel!" ütles Hanna Gret Teder.