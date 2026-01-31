Vastuolulisele Cortina köisraudteele pole veel kabiine paigaldatud

Peatselt algavaid taliolümpiamänge võõrustavas Cortina d'Ampezzos pole siiani valminud tõstuk, mis peaks vedama fänne linnast naiste mäesuusatamise võistlustele. Korraldajad mures ei ole ning ütlevad, et vastuoluline projekt saab õigeks ajaks valmis.

Tofane suusakeskus võõrustab veebruaris taliolümpia naiste mäesuusatamise ja märtsis tervet paralümpia mäesuusatamise programmi, aga vastuoluline Apollonio-Socrepes' nimeline köisraudtee on alles valmimisjärgus.

Ligi 25 miljonit eurot maksval köisraudteel on kümme torni ja kaableid 1,33 kilomeetri jagu, kuid ehitusega on sisuliselt algusest peale oldud graafikust maas. Lisaks on kohalikud üritanud valmimist takistada ja toonud välja, et suurejooneline projekt kahjustab kohalikku ökosüsteemi ning see rajatakse kohta, kus on suur maalihete oht.

Projekti viibimise tõttu otsustasid korraldajad eelmise aasta novembris ka piletite müüki piirata.

Naismäesuusatajad lähevad kuulsa Olimpia delle Tofane nõlvadele treenima 5. veebruaril ning kiirlaskumine peetakse 8. veebruaril, aga kaheksa päeva enne esimest võistlust pole fännide sujuvamaks vedamiseks planeeritud liftisüsteemile veel kabiine paigaldatud. Reuters kirjutas, et tegelikult oleks pidanud juba sel nädalal aset leidma ohutustestid.

Projekti eest vastutav asutus Simico kinnitas reedel taaskord, et köisraudtee saab olümpiaks valmis. "Kaabel on pingutatud ja laupäeval hakkame liine ühendama," teatas asutus, lisades, et nädalavahetusega vaadatakse üle kõigi kümne torni ja kolme peatuse ühendused. Simico sõnul saavad järgmise nädala alguses mehaanilised ja hüdraulilised tööd tehtud, misjärel saab hakata ohutusteste läbi viima.

Meeste mäevõistluse programm leiab aset Stelvio suusakeskuses, mis asub Bormios.