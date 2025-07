Eesti mäesuusataja alustas võistlushooaega võiduga

Tederile oli see esimene kord rahvusvahelisel võistlusel poodiumile tõusta. Esimese laskumise järel hoidis ta kolmandat kohta, jäädes liidrist maha vaid 0,34 sekundiga. Teise laskumise järel tõusis eestlane aga kindlalt esikohale. Lõpparvestuses edestas ta lähimat konkurenti, tšiilitar Matilde Pinillat 0,94 sekundiga.

"Oleme tegelikult veel üsna vähe harjutanud ja läksime võistlema ennekõike treeningu eesmärgil. Loomulikult ma teadsin, et suudan kõrgete kohtade nimel võidelda, aga ei osanud oodata, et kohe nii hästi läheb. Edestasin isegi möödunud aasta Lõuna-Ameerika karikasarja võitjat, Giselle Gorringe'i," ütles esimeseks tulnud Teder.

"Esimene laskumine läks väga hästi, teine sõit oli aga tõeline võitlus. Kui TOP-30 startis ümberpööratud järjekorras, oli rada juba korralikult auklikuks sõidetud ning tundsin, et võitlen elu eest. Kui aus olla, siis tunne oli väga halb. Kui finišisse jõudsin ja trennikaaslased teatasid, et ma võitsin, oli seda päris raske uskuda!" jätkas neiu.

Tulemuse eest prognoositakse Tederile 41,15 FIS punkti. "Loodan, et saan lähiajal veel ühe hea tulemuse kirja, sest siis paraneb ka minu koht rahvusvahelises edetabelis märgatavalt," ütles sportlane.

Samas võistluspaigas peeti reedel teinegi võistlus. Palju ei jäänud puudu, et Teder oleks sealtki poodiumikoha noppinud. Avalaskumise järel oli ta viiendal kohal, kuid teisel laskumisel kukkus ning tulemust kirja ei saanud.

"Ma kukkusin suhteliselt raja lõpus. Üritasin olukorda päästa, aga läks nagu läks. Hea on see, et viga ma otseselt ei saanud, ainult ühe korraliku sinika. Eks ma ju sõitsingi eneseületuse piiril," selgitas Teder.

Hanna Gret Tederi eesmärk on täita olümpianorm ning pääseda 2026. aasta Milano-Cortina taliolümpiale. Kui ilmaolud võimaldavad, toimub Tšiilis veel üks slaalomivõistlus ning seejärel suundub Teder Argentiinasse Lõuna-Ameerika karikasarja võistlusele.