Eestit esindab Milano Cortina olümpial rekordarv sportlasi

OM2026
Olümpiarõngad Anterselvas
Olümpiarõngad Anterselvas Autor/allikas: SCANPIX/AP
OM2026

Eesti Olümpiakomitee täitevkomitee kinnitas Eesti koondise Milano Cortina olümpiamängudeks. Kinnitatud koondisse kuulub 32 sportlast 11 spordialalt ja 47-liikmeline tugipersonali koosseis.

EOK spordidirektori Martti Raju sõnul sõidab Itaaliasse tugev koondis. "Läbi aegade suurim taliolümpiakoondis tagab keerulistes oludes piisava arvu taustajõude, arvestades, et olümpiamängude tarbeks on rajatud kuus olümpiaküla. Samas tähendab see, et sportlased ja nende tugipersonal paiknevad võistluspaikade lähedal ega pea kulutama väärtuslikku aega sõitudeks Alpide ühest otsast teise," selgitas Raju.

Milano Cortina taliolümpiamängud algavad segapaari kurlinguturniiriga juba 4. veebruaril, avatseremoonia toimub 6. veebruaril. Taliolümpiamängud kestavad 22. veebruarini.

EOK Täitevkomitee poolt kinnitatud Eesti koondis Milano Cortina taliolümpiamängudeks:

Freestyle-suusatamine: Grete-Mia Meentalo, Kelly Sildaru, Henry Sildaru
treenerid Tanel Idarand, Mihkel Ustav, Tõnis Sildaru, füsioterapeut Sten Siitam

Iluuisutamine: Niina Petrõkina, Aleksandr Selevko
treenerid Svetlana Varnavskaja, Olga Ganicheva, tiimijuht Maire Arm

Kahevõistlus: Kristjan Ilves, Ruubert Teder
treenerid Jan Andreas Schmid, hooldemehed Oystein Ramdal, Stale Moen Lid, tiimijuht Rauno Loit

Kiiruisutamine: Marten Liiv
treener Eppe Ten Hove, tehnik Jiaxin Ke

Kurling: Marie Kaldvee, Harri Lill
treener Steffen Walstad, füsioterapeut Sirli Hinn

Laskesuusatamine: Johanna Talihärm, Regina Ermits, Susan Külm, Tuuli Tomingas, Jakob Kulbin, Kristo Siimer, Mark-Markos Kehva, Rene Zahkna
treenerid Haavard Bogetveit, Karel Viigipuu, Indrek Tobreluts, tiimijuht Kauri Kõiv, füsioterapeut Anette Rõõmussaar, hooldemehed Eeri Vahtra, Kaarel Kuusik, Marten Pulles, Mihkel Joonas, Urmas Kaldvee

Lumelauakross: Mai Brit Teder
treener Magnar Freimuth

Murdmaasuusatamine: Kaidy Kaasiku, Keidy Kaasiku, Mariel Merlii Pulles, Teesi Tuul, Teiloora Ojaste, Alvar Johannes Alev, Karl Sebastian Dremljuga, Martin Himma
treener Aivar Rehemaa, hooldemehed Eero Bergman, Kaupo Tammemäe, Eno Vahtra, Bert Tippi, Vahur Teppan, füsioterapeut Siim Lehismets

Mäesuusatamine: Hanna Gret Teder, Tormis Laine
treenerid Ryan Richard Wilson, tiimijuht Tiimar Laine, hooldemees Alex Chyc

Skeleton: Darta Estere Zunte
treener: Andris Zunte, tiimijuht Rein Esaul

Suusahüpped: Artti Aigro, Kaimar Vagul
treenerid: Sigurd Nymoen Soeberg, Virgo Vagul

Meditsiiniline personal: arstid Mihkel Mardna ja Pii Metsavas
Spordipsühholoogid: Snežana Stoljarova ja Kristel Kiens
Delegatsiooni juhtimine: delegatsioonijuht Martti Raju, delegatsioonijuhi abi Merle Kaljurand, pressiatašee Merili Luuk

Toimetaja: ERR Sport

