Eestit esindab Milano Cortina olümpial rekordarv sportlasi

EOK spordidirektori Martti Raju sõnul sõidab Itaaliasse tugev koondis. "Läbi aegade suurim taliolümpiakoondis tagab keerulistes oludes piisava arvu taustajõude, arvestades, et olümpiamängude tarbeks on rajatud kuus olümpiaküla. Samas tähendab see, et sportlased ja nende tugipersonal paiknevad võistluspaikade lähedal ega pea kulutama väärtuslikku aega sõitudeks Alpide ühest otsast teise," selgitas Raju.

Milano Cortina taliolümpiamängud algavad segapaari kurlinguturniiriga juba 4. veebruaril, avatseremoonia toimub 6. veebruaril. Taliolümpiamängud kestavad 22. veebruarini.

EOK Täitevkomitee poolt kinnitatud Eesti koondis Milano Cortina taliolümpiamängudeks:

Freestyle-suusatamine: Grete-Mia Meentalo, Kelly Sildaru, Henry Sildaru

treenerid Tanel Idarand, Mihkel Ustav, Tõnis Sildaru, füsioterapeut Sten Siitam

Iluuisutamine: Niina Petrõkina, Aleksandr Selevko

treenerid Svetlana Varnavskaja, Olga Ganicheva, tiimijuht Maire Arm

Kahevõistlus: Kristjan Ilves, Ruubert Teder

treenerid Jan Andreas Schmid, hooldemehed Oystein Ramdal, Stale Moen Lid, tiimijuht Rauno Loit

Kiiruisutamine: Marten Liiv

treener Eppe Ten Hove, tehnik Jiaxin Ke

Kurling: Marie Kaldvee, Harri Lill

treener Steffen Walstad, füsioterapeut Sirli Hinn

Laskesuusatamine: Johanna Talihärm, Regina Ermits, Susan Külm, Tuuli Tomingas, Jakob Kulbin, Kristo Siimer, Mark-Markos Kehva, Rene Zahkna

treenerid Haavard Bogetveit, Karel Viigipuu, Indrek Tobreluts, tiimijuht Kauri Kõiv, füsioterapeut Anette Rõõmussaar, hooldemehed Eeri Vahtra, Kaarel Kuusik, Marten Pulles, Mihkel Joonas, Urmas Kaldvee

Lumelauakross: Mai Brit Teder

treener Magnar Freimuth

Murdmaasuusatamine: Kaidy Kaasiku, Keidy Kaasiku, Mariel Merlii Pulles, Teesi Tuul, Teiloora Ojaste, Alvar Johannes Alev, Karl Sebastian Dremljuga, Martin Himma

treener Aivar Rehemaa, hooldemehed Eero Bergman, Kaupo Tammemäe, Eno Vahtra, Bert Tippi, Vahur Teppan, füsioterapeut Siim Lehismets

Mäesuusatamine: Hanna Gret Teder, Tormis Laine

treenerid Ryan Richard Wilson, tiimijuht Tiimar Laine, hooldemees Alex Chyc

Skeleton: Darta Estere Zunte

treener: Andris Zunte, tiimijuht Rein Esaul

Suusahüpped: Artti Aigro, Kaimar Vagul

treenerid: Sigurd Nymoen Soeberg, Virgo Vagul

Meditsiiniline personal: arstid Mihkel Mardna ja Pii Metsavas

Spordipsühholoogid: Snežana Stoljarova ja Kristel Kiens

Delegatsiooni juhtimine: delegatsioonijuht Martti Raju, delegatsioonijuhi abi Merle Kaljurand, pressiatašee Merili Luuk