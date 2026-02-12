VIDEO | Milline on Milano Cortina olümpia lumelauakrossi rada?

Freimuthi sõnul oli treeningutel kiiremate naiste keskmine kiirus 58 kilomeetrit tunnis, Tederi näitajaks jäi 56 km/h. "Rada on ehitatud väga uhke ja suur, kiirused on päris head," ütles Freimuth. "Nii kui üks samm teisest ette tuleb või jääd kuskil hiljaks, on hoog läinud ja järgmisesse enam hoogu ei saa. Kaotus akumuleerub kohe."

Treener tutvustas raja erinevaid elemente ja ütles, et lumelauakrossis pannakse tihtipeale asjad paika juba stardis. "Möödaminemise võimalusi väga palju pole antud. Kui stardisektori lõpus oled neljas, siis pead ikka kurja vaeva nägema, panna kõik rauad tulle," ütles ta.

"Kõige tähtsam taktika on olla esimeses pöördes esimene ja siis lõpuni välja."

Kuidas hindab Freimuth olümpiadebütant Tederi võimalusi? "Kui ta saab oma kindluse kätte... Ta on pööretes hästi hea, kahjuks talle edutoovaid pöördeid siin ei ole. Meil oleks edu, kui oleks pikad pöörded, praegu on hästi lühikesed ja järsud. Ta saab ka seal imehästi hakkama, aga seal on keeruline võidelda," ütles treener.

"Suurtel kiirustel hästi lähestikku olevate elementide võtmine on see, mida pead harjutama aastaid, see peab luude sees olema. See on nagu suusahüpetes: kui mõtled, kuidas tõukan otsa peal, siis võid juba piima järgi minna!"

Mai Brit Teder teeb oma olümpiadebüüdi reedel, ETV ja ERR-i spordiportaali naiste lumelauakrossi eelsõitudest algab kell 11.00 ja finaalide ülekanne algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 14.40.