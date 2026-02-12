X!

VIDEO | Milline on Milano Cortina olümpia lumelauakrossi rada?

OM2026
Foto: SCANPIX/AFP
OM2026

18-aastane Mai Brit Teder teeb reedel ajaloolise olümpiadebüüdi, kui temast saab Eesti ajaloo esimene lumelauasportlane, kes olümpiamängudel osalenud. Treener Magnar Freimuth tutvustas ERR-ile lumelauakrossi olümpiarada.

Freimuthi sõnul oli treeningutel kiiremate naiste keskmine kiirus 58 kilomeetrit tunnis, Tederi näitajaks jäi 56 km/h. "Rada on ehitatud väga uhke ja suur, kiirused on päris head," ütles Freimuth. "Nii kui üks samm teisest ette tuleb või jääd kuskil hiljaks, on hoog läinud ja järgmisesse enam hoogu ei saa. Kaotus akumuleerub kohe."

Treener tutvustas raja erinevaid elemente ja ütles, et lumelauakrossis pannakse tihtipeale asjad paika juba stardis. "Möödaminemise võimalusi väga palju pole antud. Kui stardisektori lõpus oled neljas, siis pead ikka kurja vaeva nägema, panna kõik rauad tulle," ütles ta.

"Kõige tähtsam taktika on olla esimeses pöördes esimene ja siis lõpuni välja."

Kuidas hindab Freimuth olümpiadebütant Tederi võimalusi? "Kui ta saab oma kindluse kätte... Ta on pööretes hästi hea, kahjuks talle edutoovaid pöördeid siin ei ole. Meil oleks edu, kui oleks pikad pöörded, praegu on hästi lühikesed ja järsud. Ta saab ka seal imehästi hakkama, aga seal on keeruline võidelda," ütles treener.

"Suurtel kiirustel hästi lähestikku olevate elementide võtmine on see, mida pead harjutama aastaid, see peab luude sees olema. See on nagu suusahüpetes: kui mõtled, kuidas tõukan otsa peal, siis võid juba piima järgi minna!"

Mai Brit Teder teeb oma olümpiadebüüdi reedel, ETV ja ERR-i spordiportaali naiste lumelauakrossi eelsõitudest algab kell 11.00 ja finaalide ülekanne algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 14.40.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

olümpiauudised

20:38

VIDEO | Milline on Milano Cortina olümpia lumelauakrossi rada?

20:12

Soome olümpiakomitee saatis purjutanud suusahüppetreeneri olümpialt koju

20:09

Kanada hokimehed alustasid oma olümpiat kindla võiduga Uuendatud

18:55

Laine meenutas oma esimest OM-i: täielik laps lasti olümpiakülla valla

18:19

Hämmerle teenis napi vahega teise järjestikuse olümpiavõidu

17:52

Selevko treener vabakava eel: loodetavasti on kohtunikud helded

16:59

Zelenski: julgus on väärt rohkem kui ükski medal

16:18

Šveitsi mehed viskasid Prantsusmaale neli vastuseta väravat

sport.err.ee värsked uudised

21:04

Henn Rahvuste liiga vastastest: varasemat loosiõnne vaadates veidi parem

20:38

VIDEO | Milline on Milano Cortina olümpia lumelauakrossi rada?

20:12

Soome olümpiakomitee saatis purjutanud suusahüppetreeneri olümpialt koju

20:09

Kanada hokimehed alustasid oma olümpiat kindla võiduga Uuendatud

19:48

Omaanis head taset näidanud Mihkels ootab põnevusega AÜE velotuuri

19:21

Lollobrigida teenis kodusel olümpial teise kulla

18:55

Laine meenutas oma esimest OM-i: täielik laps lasti olümpiakülla valla

18:19

Hämmerle teenis napi vahega teise järjestikuse olümpiavõidu

17:52

Selevko treener vabakava eel: loodetavasti on kohtunikud helded

17:22

Neuville oli Rootsi ralli testikatsel nobedaim, Jürgenson oma klassi kuues

16:59

Zelenski: julgus on väärt rohkem kui ükski medal

16:18

Šveitsi mehed viskasid Prantsusmaale neli vastuseta väravat

15:45

Austraalia avas pingelise lõpplahenduse järel kullaarve

15:14

Karlsson jättis Anderssoni taas kullata Uuendatud

14:41

Liidrid Serviti ja Mistra ei vääratanud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo