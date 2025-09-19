X!

Eesti mäesuusatajad sihivad mitmekesi olümpiale

Mäesuusatamine
Foto: ERR
Mäesuusatamine

Mullu MK-sarjas esmakordselt 30 parema sekka jõudnud Tormis Laine soovib eelseisval talvel näidata veel paremaid tulemusi, aga 26-aastane mäesuusataja ei torma välja ütlema kõlavaid kohti.

"Ma tahaksin lihtsalt areneda iga päev ja olla parem kui olin eile. Ma tean, et mul on väga palju potentsiaali sees ja ma tean, et ka teie tahaksite kuulda minu käest, et mis kohta ootan," lausus Laine ERR-ile.

"Ma arvan, et seda on hetkel liiga vara veel öelda. Ma arvan, et see on kõik minu enda kätes ja mul on see potentsiaal olemas. Ehk see on minu enda realiseerimise küsimus."

Laine tuules tahab tulemused uuel tasemele viia ka temast paar aastat vanem Juhan Luik, kes keskendub enam kiirusaladele ja treenib nüüd koos Sloveenia tiimiga.

"MK-sarja tiim. See on esmakordne, kui mul on selline tiim ümber. Mehed on seal tipptasemel, neilt on palju õppida," rõõmustas ta. "Treenerid on professionaalsed ja väga muhedad. Olümpiatalvelt soovin, et kindlasti olümpiale."

Eesti mäesuusatajatest pääsevad veebruaris taliolümpial starti üks mees ja üks naine, võimalik on lisakoht meestel. Austrias harjutav Hanna Gret Teder on olümpiakandidaat, kel eelmisest talvest noorte tiitlivõistluste kogemus all.

"On küll olümpiahooaeg, ikka inimesed räägivad ja mõtted liiguvad, aga teen ikkagi enda asja ja kui ka saan sinna, siis see on ka pigem kogemuse pärast," jääb ta kahe jalaga maa peale. "Mu sportlaskarjäär on ikkagi nii alguses, et mul on veel aega sinnapoole liikuda."

Toimetaja: Siim Boikov

