X!

Kaksikõed Tederid valmistuvad Milano Cortina olümpiaks

OM2026
Foto: Merle Värv
OM2026

Eesti olümpiakoondisesse võivad mahtuda Milano Cortina mängudeks kaksikõed Hanna Gret ja Mai Brit Teder, kes tegelevad erinevate aladega. Hetkeseisuga on Hanna Gret minemas olümpiale mäesuusatamises ja Mai Brit lumelauasõidus.

Seejuures suusatasid lastena mõlemad, aga ühel hetkel valis Mai Brit teise ala. "Eks alguses tegime mõlemad mäesuusatamist ja ma tegelesin ka iluvõimlemisega," lausus lumelauakrossisõitja Mai Brit Vikerraadio hommikuprogrammile.

"Aga eks see keeruline on, kui pead kogu aeg oma õega konkureerima. Et omavahel sõprussuhet säilitada, ei ole kõige kasulikum olla oma õe konkurent."

"Kokkuvõttes meeldis mulle lumelauatada rohkem kui suusatada ja siis see valik tuligi," selgitas ta. "Üks tegeleb mäesuusatamise ja teine lumelauakrossiga."

Hanna Gret täiendas: "Mina tegelesin vehklemisega tol ajal, aga otsustasime ära, et tegeleme vaid ühe spordialaga. Mina otsustasin mäesuusatamise kasuks ja Mai Brit lumelaua kasuks."

"Iluvõimlemine lõppeb nii varakult ära," jätkas Mai Brit. "Vehklemise ja iluvõimlemisega alustasime mitte kõige nooremana, siis oligi see, et me ei jõudnud kõikide alade vahel võrdselt pühenduda. Pidime valima ühe ala, kus olla kõige parem ja anda sada protsenti."

Hanna Greti sõnul on talialad köitvamad. "Oleme sellega seoses ka väga palju reisinud. See on kindlasti väga äge. Värske õhk ja kõik. Tundus palju huvitavam ja adrenaliinirohkem."

Tema kõige suurem eeskuju on oma ala täielik tipp. "Minu sportlik eeskuju on USA-st. Maailma parim naismäesuusataja Mikaela Shiffrin. Tema hoiab USA lippu kõrgel ja ületab kõiki teisi. Ta on kindlasti hetkel domineeriv sel alal."

"Eks mina olen oma sportlaskarjääri alguses. Kindlasti jääb kogemusest puudu," võrdles ta end iidoliga. "Tema on selles maailmas olnud kauem. Tal on kindlasti kogemust rohkem. See tehnika ka kindlasti, aga treeningud ja kogemused, mis kindlasti mängivad rolli. Küll see tuleb, võtab lihtsalt aega."

"Mul otsest eeskuju ei ole," täiendas Mai Brit. "Vaatan alt üles kõikidele maailma top sõitjatele. Nad sõidavad minust ikkagi paremini ja neilt on palju õppida. Aga kuna ma võistlen nendega koos, siis ei ole sellist tunnet, et nad oleks hullult eeskujud. Nad on mu konkurendid."

Kuigi mõlemad loodavad võistelda Milano Cortina olümpial, siis on siht juba ka kaugemal ehk siis oma võimete tipul loodavad õed olla mõnel järgmisel suurvõistlusel.

Üldiselt viivad võistlused ja treeningud neid viimasel ajal aga talviti lahku. Jõuludeks tulid nad Eestisse, aga nägid viimati teineteist oktoobris. "Eks me oleme viimase kahe aasta jooksul ikka teinud seda, et me pole üksteist pikalt näinud," tõdes Hanna Gret.

Mai Brit: "Kaks kuud ei ole kõige pikem aeg, kus me ei ole näinud."
Hanna Gret: "Kaks kuud läheb ikka ruttu!"
Mai Brit: "Peale uut aastat tekib pikem aeg, kus me üksteist ei näe."
Hanna Gret: "Siis me näeme üksteist alles kevadel!"

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

18:44

Suri Norra laskesuusataja Sivert Guttorm Bakken

18:14

Eksmaailmameister Price langes konkurentsist, Littler ja Humphries edasi

17:40

Wierer ja Vittozzi loobuvad järgmisest MK-etapist

17:18

Kaksikõed Tederid valmistuvad Milano Cortina olümpiaks

15:59

Salah tõi kontinendi edukaimale viimasel hetkel võidu

15:52

Paide Linnameeskond jättis hüvasti hästi panustanud nigeerlasega

15:17

Eesti saalijalgpallikoondis kohtub aasta alguses esmakordselt Norraga Uuendatud

15:17

Fännile äsanud NFL-i täht võib jääda ilma hiiglaslikust rahasummast

14:38

Tampa Bay Lightning teenis teise soliidse võidu järjest

13:21

Väravat lüües viga saanud Liverpooli äss taastub operatsioonist mitu kuud

laskesuusatamine

18:44

Suri Norra laskesuusataja Sivert Guttorm Bakken

17:40

Wierer ja Vittozzi loobuvad järgmisest MK-etapist

21.12

Kirkeeide võttis lõpusirgel prantslannade ees esimese võidu, Ermits 17.

21.12

Giacomelile karjääri kolmas võit, Siimer 29.

jäähoki

14:38

Tampa Bay Lightning teenis teise soliidse võidu järjest

22.12

Crosby võttis Lemieux'lt kõigi aegade resultatiivsusrekordi

22.12

HC Panter tõmbas kehvale seeriale pidurit

21.12

Minnesota pikendas võiduseeriat, kolmes mängus mindi karistusvisetele

freestyle suusatamine

18.12

Meentalo sai rennisõidu MK-etapil 15. koha

18.12

Haigestunud Kelly Sildaru jätab USA MK-etapi vahele

14.12

Kelly Sildaru sai X-mängudele kaks kutset

13.12

Kelly Sildaru saavutas MK-etapil kaheksanda koha

kahevõistlus

20.12

Ilves ootab Otepää MK-etappi: kombe paika saamiseks on mõtted olemas

20.12

Ilves tõusis Ramsaus suusarajal kuus kohta

19.12

Ilves: olen hakanud hüppemäel asjadele pihta saama

19.12

Kristjan Ilves sai hüppevõistlusel disklahvi

suusatamine

21.12

Ränkel krooniti Jõulumäel Eesti suusameistriks

16.12

Tähelendu tegev Norra multitalent kaasati olümpiakoondisesse

15.12

Aivar Rehemaa: ma ei näe muretsemiseks põhjust

14.12

Norra suusataja teenis karjääri esimese MK-etapivõidu

kiiruisutamine

17.12

Liiv: õnneks on OM-ini aega, et 1000 meetri viimast ringi parandada

14.12

Liiv lõpetas MK-etapi üheksanda kohaga, võitja selgitas ülinapp paremus

13.12

Liiv pälvis 1000 meetri distantsil viienda koha

12.12

Liiv alustas MK-etappi kaheksanda kohaga

suusahüpped

10:24

FIS uuendas neutraalsete sportlaste nimekirja kahe suusahüppajaga

22.12

Turneeks kosunud Aigro: vorm lagunes seal voodis, kus Rukal pikutasin

21.12

Kobayashi tõusis teise vooruga võitjaks, Aigro 25.

20.12

Aigro teenis Engelbergis 18. koha, Prevc võttis viienda võidu järjest

iluuisutamine

09:44

Kahekordne Euroopa meister loobus tulevast EM-ist

16.12

Langerbauril nappis puhkeaega, Lisovskaja võistles haiguse pealt

15.12

Sheffieldi EM otsustab, kumb vendadest Selevkodest pääseb olümpiale

14.12

Petrõkina tuli Eesti meistriks, Aleksandr edestas Mihhail Selevkot

mäesuusatamine

17:18

Kaksikõed Tederid valmistuvad Milano Cortina olümpiaks

22.12

Laine: käesolev hooaeg on samm reaalsusesse tagasi, pean palju vaeva nägema

22.12

Tormis Laine ei saanud slaalomis tulemust kirja

22.12

Goggia korvas oma eksimuse ülisuurslaalomi võiduga

jääkeegel

19.12

Kurlingupaari Kaldvee - Lill suur rivaal jäi olümpiamängudelt välja

18.12

Kaldvee ja Lill: tegime hea sammu edasi mängukvaliteedi tõusuks

11.12

Eesti kurlingunaiskond sai olümpia valikturniiril kuuenda koha

05.12

Eesti kurlingunaiskond püüab Kanadas olümpiapääset

lumelauasõit

17:18

Kaksikõed Tederid valmistuvad Milano Cortina olümpiaks

12.12

Laura Anga sai MK-etapi kvalifikatsioonis 20. koha

12.12

Mai Brit Teder ei sekkunud Itaalias kõrgesse mängu

05.12

Lumelaudur Anga sai MK-etapi kvalifikatsioonis 26. koha

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo