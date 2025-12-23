Kaksikõed Tederid valmistuvad Milano Cortina olümpiaks

Eesti olümpiakoondisesse võivad mahtuda Milano Cortina mängudeks kaksikõed Hanna Gret ja Mai Brit Teder, kes tegelevad erinevate aladega. Hetkeseisuga on Hanna Gret minemas olümpiale mäesuusatamises ja Mai Brit lumelauasõidus.

Seejuures suusatasid lastena mõlemad, aga ühel hetkel valis Mai Brit teise ala. "Eks alguses tegime mõlemad mäesuusatamist ja ma tegelesin ka iluvõimlemisega," lausus lumelauakrossisõitja Mai Brit Vikerraadio hommikuprogrammile.

"Aga eks see keeruline on, kui pead kogu aeg oma õega konkureerima. Et omavahel sõprussuhet säilitada, ei ole kõige kasulikum olla oma õe konkurent."

"Kokkuvõttes meeldis mulle lumelauatada rohkem kui suusatada ja siis see valik tuligi," selgitas ta. "Üks tegeleb mäesuusatamise ja teine lumelauakrossiga."

Hanna Gret täiendas: "Mina tegelesin vehklemisega tol ajal, aga otsustasime ära, et tegeleme vaid ühe spordialaga. Mina otsustasin mäesuusatamise kasuks ja Mai Brit lumelaua kasuks."

"Iluvõimlemine lõppeb nii varakult ära," jätkas Mai Brit. "Vehklemise ja iluvõimlemisega alustasime mitte kõige nooremana, siis oligi see, et me ei jõudnud kõikide alade vahel võrdselt pühenduda. Pidime valima ühe ala, kus olla kõige parem ja anda sada protsenti."

Hanna Greti sõnul on talialad köitvamad. "Oleme sellega seoses ka väga palju reisinud. See on kindlasti väga äge. Värske õhk ja kõik. Tundus palju huvitavam ja adrenaliinirohkem."

Tema kõige suurem eeskuju on oma ala täielik tipp. "Minu sportlik eeskuju on USA-st. Maailma parim naismäesuusataja Mikaela Shiffrin. Tema hoiab USA lippu kõrgel ja ületab kõiki teisi. Ta on kindlasti hetkel domineeriv sel alal."

"Eks mina olen oma sportlaskarjääri alguses. Kindlasti jääb kogemusest puudu," võrdles ta end iidoliga. "Tema on selles maailmas olnud kauem. Tal on kindlasti kogemust rohkem. See tehnika ka kindlasti, aga treeningud ja kogemused, mis kindlasti mängivad rolli. Küll see tuleb, võtab lihtsalt aega."

"Mul otsest eeskuju ei ole," täiendas Mai Brit. "Vaatan alt üles kõikidele maailma top sõitjatele. Nad sõidavad minust ikkagi paremini ja neilt on palju õppida. Aga kuna ma võistlen nendega koos, siis ei ole sellist tunnet, et nad oleks hullult eeskujud. Nad on mu konkurendid."

Kuigi mõlemad loodavad võistelda Milano Cortina olümpial, siis on siht juba ka kaugemal ehk siis oma võimete tipul loodavad õed olla mõnel järgmisel suurvõistlusel.

Üldiselt viivad võistlused ja treeningud neid viimasel ajal aga talviti lahku. Jõuludeks tulid nad Eestisse, aga nägid viimati teineteist oktoobris. "Eks me oleme viimase kahe aasta jooksul ikka teinud seda, et me pole üksteist pikalt näinud," tõdes Hanna Gret.

Mai Brit: "Kaks kuud ei ole kõige pikem aeg, kus me ei ole näinud."

Hanna Gret: "Kaks kuud läheb ikka ruttu!"

Mai Brit: "Peale uut aastat tekib pikem aeg, kus me üksteist ei näe."

Hanna Gret: "Siis me näeme üksteist alles kevadel!"