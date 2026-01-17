Eesti mäesuusataja kukkus Austrias toimunud võistlusel

Eesti Suusaliidu sõnul viidi Teder kukkumise järel haiglasse, kus talle tehakse vajaminevad uuringud ning vajadusel operatsioon.

Suusaliidu kommunikatsioonijuht Laura Maide täpsustas Delfi Spordile, et Teder vigastas kukkudes põlve ning ühte hammast. "Väga tõenäoline on, et põlvega on vaja operatsioonile minna. Olümpiamängud on kahtluse all, aga esmalt tuleb teha uuringuid ja siis selguvad asjaolud," kommenteeris Maide. Maide lisas, et MRT uuring on kavas pühapäeval.

18-aastane Teder oleks suure tõenäosusega esindanud Eestit Milano Cortina taliolümpiamängudel.