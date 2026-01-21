Suusaliit sai olümpiaks ühe koha juurde, kokku lähetatakse 18 sportlast

Eesti Suusaliit kinnitas teisipäeval kandidaatide nimekirja, mis edastati kolmapäeval Eesti Olümpiakomitee täitevkomiteele kinnitamiseks.

Kolmapäevasel pressikonverentsil teatas alaliit, et kuna teised riigid loobusid kohtadest, saab Eesti ümberjagamise tulemusel saata Milano Cortina olümpiale veel viienda naismurdmaasuusataja, kelleks on Teiloora Ojaste. Neli põhikohta läksid Keidy ja Kaidy Kaasikule, Mariel Merlii Pullesele ja Teesi Tuulele, meestest saavad olümpiale Alvar Johannes Alev, Martin Himma, Karl Sebastian Dremljuga. Alates 1992. aastast ei saa Eesti osaleda meeste teatesõidus.

Suusahüppajate seas on esimene nimi Artti Aigro, kes taastub veel vigastusest. Lisaks temale on koondises Kaimar Vagul. "Kõik sportlased, kes on täitnud meie seatud statuudid, on tänase seisuga üles antud kandidaatidena EOK täitevkomiteele kinnitamiseks. Startimise osas teevad sportlased koos meditsiinipersonali, oma treeneri ja meiega otsused hilisemas faasis," ütles suusaliidu tegevjuht Kristjan Koll ERR-ile.

Kahevõistluses kinnitati nimekirja Kristjan Ilves ja Ruubert Teder, freestyle-suusatamises on olümpiapilet Kelly Sildarul, Henry Sildarul ja Grete-Mia Meentalol. Nõlvale pääsevad mäesuusatajad Tormis Laine ja Hanna Gret Teder, lumelauasõidus kaasati Mai Brit Teder.

Eesti koondis koosneb seega 18 sportlasest ning Kolli sõnul ollakse selle numbriga rahul. "See on rohkem kui viimastel on olnud. Kui tegime oma prognoose, siis nägime, et see number võib olla kuni 21, mis oleks eeldanud väga edukat hooaega teatud sportlaste poolt," ütles alaliidu tegevjuht.

"Puudu jäi lumelaua pargisõidus, Laura Anga on jäänud kahjuks teisena joone alla. Jäi puudu mõned üksikud MK-punktid, seal oleks olnud üks koht laual," lisas Koll.

"Ka mäesuusatamise meeste teine koht sõltus palju Tormis Laine hooaja algusest, mis küll algas hästi, kuid teatavad väljakutsed on sportlasel olnud. Murdmaasuusatamises samamoodi, teadmine oli olemas, et me ei saa neljandat meeste kohta, aga hooaja alguses veel lootus oli," sõnas tegevjuht.

Milano Cortina taliolümpiamängude avatseremoonia toimub 6. veebruaril, jäähoki, kurlingu ja lumelauasõidu võistlustega alustatakse kaks päeva varem.