Norra olümpiakeskus soovitas kõrgmäestikumaskide kandmise lõpetada

Olympiatoppen edastas reedel lühikese pressiteate, milles soovitati sportlastel kõrgmäestiku tingimuste simuleerimine määramata ajaks peatada.

Teisipäeval, 23. detsembril suri ootamatult Itaalia hotellis Norra laskesuusakoondise liige Sivert Guttorm Bakken ning päev hiljem selgus, et kolmekordne Euroopa meister kandis surma hetkel kõrgmäestikumaski.

Sääraste maskide abil saab piirata hapnikutaset sissehingatavas õhus, mis sunnib kopse ja südant organismi hapnikuga varustamiseks enam pingutama.

2021. aastal eemaldati Norras tippsportlaste jaoks tingimuste simuleerimise keeld, kuid sportlased pidid maski või muude seadmete kasutamisest riigi antidopingule teada andma. Norra laskesuusaliit teatas kolmapäeval, et praegu ei ole teada, kuidas Bakken maski sai ning seda kasutas.