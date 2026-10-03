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Poolas mängivate eestlaste vastasseisus jäi peale üleplatsimees Lips

Korvpall
Ostrow Wielkopolski korvpallimeeskond
Ostrow Wielkopolski korvpallimeeskond Autor/allikas: Facebook/Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski
Korvpall

Poola korvpalli kõrgliigas leidis laupäeva õhtul aset kohtumine Karl Johan Lipsi koduklubi Ostrow Wielkopolski ning Mattias Tassi ja Janari Jõesaare leivaisa Lublini Stardi vahel. Seekord jäi peale Lips.

Võõrsil mänginud Ostrow Wielkopolski saavutas avaveerandi lõpuks seitsmepunktilise edu, kuid Lublini klubi suutis teisel veerandil vahe ühele punktile lihvida. Poolajapausi eel tegi kodumeeskond veel 12:0 spurdi ning läks riietusruumi 39:28 eduseisul. Kolmandal veerandil paisus Stardi edu 15-punktiliseks, aga Lips ning Ostrow Wielkopolski jõudsid järele ja läksid otsustaval veerandil ise juhtima.

Mäng kulges seejärel niivõrd tasavägises tempos, et võitja selgitamiseks läks vaja lisaaega. Lublin läks seal esialgu kahega juhtima, aga külalised skoorisid 79:79 viigiseisul viis vastuseta punkti ning vormistasid raske 84:79 (20:13, 8:26, 24:17, 20:16, 12:7) võidu.

Lips kerkis 19 punkti (kahesed 6/12, kolmesed 2/9, vabavisked 1/2), kuue lauapalli, nelja vaheltlõike, nelja korvisöödu ja ühe blokiga mängu üleplatsimeheks, aga ameeriklane Jaizec Lottie viskas Lublini eest sama palju punkte.

Tass kogus kaotuses 15 punkti (kahesed 3/4, kolmesed 2/5, vabavisked 3/4) ning jäi kaksikduublist ühe lauapalli kaugusele, lisaks blokeeris ta kolm viset. Jõesaar lisas omalt poolt viis punkti (kahesed 0/1, kolmesed 1/1, vabavisked 2/2), neli lauda, kaks korvisöötu, ühe vaheltlõike ja ühe bloki.

Kristian Kullamäe ja Cluj-Napoca teenisid Aadria liigas hooaja esimese võidu, alistades Vienna Basketi 95:84 (25:19, 20:22, 21:15, 29:28). Eestlase arvele jäi 14 punkti (kahesed 3/4, kolmesed 2/6, vabavisked 2/2), neli lauapalli ja kaks resultatiivset söötu.

Kregor Hermet ja Dijon said Prantsusmaa kõrgliigas teise võidu, kui alistasid võõrsil kindlalt Pau-Orthez' 89:61 (19:14, 20:14, 33:22, 17:11). Eestlane kogus 23 minutiga kaheksa punkti (kahesed 1/2, kolmesed 1/3, vabavisked 3/3), viis lauapalli ja neli korvisöötu.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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