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Võiduvärava autor Peetson: kodustaadionil võit, mis saaks parem olla?

Jalgpalli Eesti koondis
Foto: ERR
Jalgpalli Eesti koondis

Eesti meeste jalgpallikoondis saavutas Rahvuste liigas valju kodupubliku ees esimese võidu, kui alistas Luksemburgi 1:0. Mängu ainsa värava lõi Rasmus Peetson.

Eestlased alustasid enam kui 7000 pealtvaataja ees tempokalt ning jõudsid juba viiendal minutil tabamuseni, kui vastase väravavaht tõrjus Mattias Käidi pealelöögi, kuid pall jõudis Rasmus Peetsoni jalale ning Levadia mees sai pommlöögiga võrku sahistada. Kuigi mõlemad meeskonnad said omajagu võimalusi, jäigi see kohtumise ainsaks väravaks ning Eesti vormistas suurepärase 1:0 võidu.

"Mõni minut enne seda olukorda oli sarnane olukord, kus jäin natuke hiljaks ja kaitse sai palli löödud. Moldovas lõin põhimõtteliselt samasuguse, aga väravavaht tõrjus. Olin valmis selleks palliks ja panin võrku!" ütles Peetson pärast mängu ERR-ile.

"Mega tunne on siin kodus mängida. Meeldivat palju publikut on ka, suur aplaus neile. Loodan, et need tulemused toovad järjest enam publikut staadionile. See emotsioon, mis siin tekib, on väga kõva. Selle nimel me mängime!" lisas võiduvärava autor. "Oleme näidanud, et suudame meeskonnaga neid mänge mängida ja tulemusi ära tuua. Kodustaadionil võit, mis saaks parem olla?"

Eestit ootab teisipäeval veel ees kohtumine Islandiga, kes on kogunud alagrupis seitse punkti. Eestlastel on viis ning omavahelisel kohtumisel on väga suur tähendus: alagrupi võitja pääseb otse Rahvuste liiga B-tasandile. Mäng on nähtav ERR-i kanalitel.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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