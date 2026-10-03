X!

Kergejõustikutreener Liivi Eerik: mina ilma ei vali, trenn on vaja ära teha

Kergejõustik
Foto: ERR
Kergejõustik

Kergejõustikutreener Liivi Eeriku juhendamisel tänavu 450-punktilise arenguhüppe teinud seitsmevõistleja Mia Mireia Uusorg alustas treeninguid ja õpinguid USA-s Oregoni ülikoolis. Eeriku käe alla tuli taas harjutama Pippi Lotta Enok.

Olgu ilm, milline tahes, kogenud treener Liivi Eerik leiab sportlastele töö ära tegemiseks ikka ideid ja lahendusi. "Mina tõesti kunagi ilma ei vali. Kui tuleb vihma ja on ette nähtud trenn, siis tuleb see ära teha ja siis see tunnel on vahel meile selline paik, kus saame oma töö ära teha," rääkis Eerik ERR-ile.

Eeriku juhendamisel tegi Nõmme suusatunnelis enne ookeani taha suundumist hüppeid Mia Mireia Uusorg, kes võitis suvel U-20 vanuseklassi MM-il seitsmevõistluses hõbeda. "Liivi puhul on see päris tüüpiline teha niimoodi trenne, et mitte alla anda. Et ei anna trenni ära, vaid ikkagi võtta maksimum. Ja kui meil on võimalik teha hüppetrenn ka tunnelis, siis miks mitte seda ära kasutada," rääkis noor mitmevõistleja.

Uusoru tõi uuele tasemele kergejõustiku ja sportvõimlemise kombineerimine. Ühtlasi valmistas treener ta juba ette USA perioodiks.

"Kuna ma tean, et Ameerikas pannakse väga palju rõhku jõutrennile ja võib-olla lõikude jooksmisele rohkem kui meie jookseme. Me jookseme võib-olla üldmahus isegi rohkem, aga otseselt mitte lõike, siis ma tahtsin eelmine aasta ära teha selle töö, mis seal vähem tehakse. Tegin kiirust ja jooksu ning jõu osas võtsime sisse akrobaatika. Ma arvan, et meil õnnestus see kombo väga hästi," rääkis Eerik.

18-aastase kergejõustiklase treeningmenüüsse kuulusid kord nädalas ripped kangil ja rõngastel. "Need harjutused, mis ma teen, on eelkõige just õlavööle, et õlavööd vabaks saada ja tugevamaks saada. Seda on ju odas ja kuulis vaja. Eelkõige just seda, aga kogu kerele läheb see trenn, siin ei ole harjutust, mis ei mõjuks kogu kehale," rääkis Viktor Saaroni juhendamisel treeniv Uusorg.

Sportvõimlemise treener rääkis ise, et ka mitmevõistleja peab liigutustes oma kehakaalu kontrollima. "See on oma keha valdamine, hoidmine liigutustes, rippes ja toengus ning see on eriline maailm. Läbi selle üritame üldist füüsilist ettevalmistust tugevdada," rääkis Saaron.

Uusorg viis tänavu seitsmevõistluses isikliku rekordi 6099 punkti peale. Teda nõustama jääv Liivi Eerik loodab, et noor talent teeb uue arenguhüppe ka Oregoni ülikoolis. "Ühe väikse soovituse Ksenija Balta mulle ütles pärast eelmist tulemust, et järgmine on 6400. Mina ütlesin, et ma mõtlen samamoodi. See on järgmine etapp ja siis vaatame edasi," rääkis Eerik.

Seitsmevõistluse Eesti rekord on 6285 punkti ja kuulub Pippi Lotta Enokile, kes naasis nüüd Eeriku juurde harjutama. Sarnaselt Uusorule võitis ka Enok enne USA õppima minekut Eeriku juhendamisel U-20 juunioride MM-il hõbeda.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

Kergejõustiku uudised

22:56

Kergejõustikutreener Liivi Eerik: mina ilma ei vali, trenn on vaja ära teha

15:06

Poolmaratoni Eesti meistriteks tulid Šalkauskas ja Hussar

02.10

Magnus Kirt korraldas oma sünnilinna noortele eriseansi

02.10

Duplantis jätab sisehooaja vahele

02.10

Tartu linnamaratonil selguvad ka poolmaratoni Eesti meistrid

30.09

Esilinastus dokumentaalfilm odaviskajast Magnus Kirdist

30.09

Joobes autojuhtimine viis Mägi kriminaaluurimise alla

29.09

Kirdi treener: pidev vigastustest taastumine on nagu peaga vastu seina jooksmine

29.09

Maailmarekordit ohustanud maratoonar jooksis rebenenud kannakõõlusega

28.09

Valed jalanõud maksid Kasahstani käijale kuldmedali

28.09

Liina Kesamaa püstitas Spartathlonil Eesti tipptulemuse

27.09

Šalkauskas võitis esimest korda Paide-Türi jooksu, naistest kiireim Hussar

27.09

Berliinis oli ohus naiste maratoni maailmarekord

25.09

Tõkkejooksu olümpiahõbe sai esialgse võistluskeelu

23.09

Maailma ühel mainekamal ultrajooksul osaleb kaks eestlast

20.09

Galerii: Kairi Marlen Antoniak uuendas ultrajooksu MM-il kolme Eesti rekordit

20.09

Almgren nihutas MM-il Euroopa rekordit, Siht isiklikku tippmarki

20.09

Kirt ja Ikauniece karjääri lõpetanud vigastustest: igal saavutusel on oma hind

19.09

Tilga saavutas Talence'is kümnenda koha, võitjaks tuli Skotheim

19.09

Norra rekordi jooksnud Ingebrigtsen pidi MM-il leppima hõbemedaliga

sport.err.ee uudised

22:56

Kergejõustikutreener Liivi Eerik: mina ilma ei vali, trenn on vaja ära teha

22:22

ETV spordisaade, 3. oktoober

22:01

Kaal sai Horse Show muusikalises vabakavas kolmanda koha, võit Leetu

21:29

Võiduvärava autor Peetson: kodustaadionil võit, mis saaks parem olla?

21:23

Henn: võiksime varem mängu ära kindlustada

21:15

Eesti jalgpallikoondis teenis Rahvuste liigas esimese võidu Uuendatud

21:03

VIDEO | Peetsoni viienda minuti tabamus tõi Eestile võidu

20:39

Talviku: finaali jõudmise üle on alati hea meel!

20:25

Bigbank/Kalev pääses Pärnu vastu napi võiduga

19:59

Eesti koondis tagas Rahvuste krossil finaalikoha

19:38

Drell ja Neptunas teenisid koduses liigas suure võidu

18:56

Petrõkina saavutas Gruusias järjekordse võidu

18:47

Evans püsib MM-tiitli kursil, aga Solberg teeb asja huvitavaks

17:49

Tribuntsov sai MK-etapil viienda koha

17:14

Soome suusatähel eemaldati melanoom

16:40

VIDEO | Enesekindel Läti fänn: Leok on legend, aga sellest ei piisa!

16:17

Sinneri vigastuspaus venib pikemaks, Zverev sihib edetabeli esikohta

15:43

Eesti – Luksemburg mängule on oodata üle 6000 pealtvaataja

15:06

Poolmaratoni Eesti meistriteks tulid Šalkauskas ja Hussar

14:36

Kotsar hiilgas kaksikduubliga ja sai kaela uhke keti

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo