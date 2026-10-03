Kergejõustikutreener Liivi Eerik: mina ilma ei vali, trenn on vaja ära teha

Olgu ilm, milline tahes, kogenud treener Liivi Eerik leiab sportlastele töö ära tegemiseks ikka ideid ja lahendusi. "Mina tõesti kunagi ilma ei vali. Kui tuleb vihma ja on ette nähtud trenn, siis tuleb see ära teha ja siis see tunnel on vahel meile selline paik, kus saame oma töö ära teha," rääkis Eerik ERR-ile.

Eeriku juhendamisel tegi Nõmme suusatunnelis enne ookeani taha suundumist hüppeid Mia Mireia Uusorg, kes võitis suvel U-20 vanuseklassi MM-il seitsmevõistluses hõbeda. "Liivi puhul on see päris tüüpiline teha niimoodi trenne, et mitte alla anda. Et ei anna trenni ära, vaid ikkagi võtta maksimum. Ja kui meil on võimalik teha hüppetrenn ka tunnelis, siis miks mitte seda ära kasutada," rääkis noor mitmevõistleja.

Uusoru tõi uuele tasemele kergejõustiku ja sportvõimlemise kombineerimine. Ühtlasi valmistas treener ta juba ette USA perioodiks.

"Kuna ma tean, et Ameerikas pannakse väga palju rõhku jõutrennile ja võib-olla lõikude jooksmisele rohkem kui meie jookseme. Me jookseme võib-olla üldmahus isegi rohkem, aga otseselt mitte lõike, siis ma tahtsin eelmine aasta ära teha selle töö, mis seal vähem tehakse. Tegin kiirust ja jooksu ning jõu osas võtsime sisse akrobaatika. Ma arvan, et meil õnnestus see kombo väga hästi," rääkis Eerik.

18-aastase kergejõustiklase treeningmenüüsse kuulusid kord nädalas ripped kangil ja rõngastel. "Need harjutused, mis ma teen, on eelkõige just õlavööle, et õlavööd vabaks saada ja tugevamaks saada. Seda on ju odas ja kuulis vaja. Eelkõige just seda, aga kogu kerele läheb see trenn, siin ei ole harjutust, mis ei mõjuks kogu kehale," rääkis Viktor Saaroni juhendamisel treeniv Uusorg.

Sportvõimlemise treener rääkis ise, et ka mitmevõistleja peab liigutustes oma kehakaalu kontrollima. "See on oma keha valdamine, hoidmine liigutustes, rippes ja toengus ning see on eriline maailm. Läbi selle üritame üldist füüsilist ettevalmistust tugevdada," rääkis Saaron.

Uusorg viis tänavu seitsmevõistluses isikliku rekordi 6099 punkti peale. Teda nõustama jääv Liivi Eerik loodab, et noor talent teeb uue arenguhüppe ka Oregoni ülikoolis. "Ühe väikse soovituse Ksenija Balta mulle ütles pärast eelmist tulemust, et järgmine on 6400. Mina ütlesin, et ma mõtlen samamoodi. See on järgmine etapp ja siis vaatame edasi," rääkis Eerik.

Seitsmevõistluse Eesti rekord on 6285 punkti ja kuulub Pippi Lotta Enokile, kes naasis nüüd Eeriku juurde harjutama. Sarnaselt Uusorule võitis ka Enok enne USA õppima minekut Eeriku juhendamisel U-20 juunioride MM-il hõbeda.