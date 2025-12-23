Giacomel südamlikus järelehüüdes: lenda kõrgelt nagu ingel, sest sa oled seda

27-aastane Bakken leiti esmaspäeval Lavaze hotellis oma toast surnuna. Traagiliste sündmuste põhjused on veel selgitamisel, kuigi minevikus on norralasel olnud probleeme südamega, mis hoidsid teda vahepeal ka spordist eemal.

"Kallis Sivert... ausalt öeldes olen sügavalt löödud. Aga ma tean, et see uudis ei šokeeri ainult mind, vaid meid kõiki, nii laskesuusatamise peres kui ka laiemalt," kirjutas Giacomel ühismeedias.

"Plaanisime täna koos suusatama minna, aga sa ei ilmunud kohale. Plaanisime ka koos aastavahetust tähistada, aga sind ei tule. Elu on sinu jaoks olnud nii raske kui vähegi olla saab, peatades sind juba mõnda aega tagasi enam kui kaheks aastaks... ja nüüd siis see. See ei ole õiglane!"

"Olen alati öelnud, et see, mida ma laskesuusateekonnal kõige rohkem hindan, ei ole mitte võidetud võistlused, vaid inimesed, keda kohtasin ja keda tundma õppisin. Sinust sai peagi üks mu paremaid sõpru oma naeratuse, inimlikkuse ja mõttemaailmaga."

"Sul on alati minu südames eriline koht, bello [nägus, sümpaatne mees]. Sellest hetkest alates kannan sind endaga kaasas, mitte ainult igal võistlusel, vaid ka igal treeningul ja igal hetkel oma elus," jätkas hetkel maailma karika sarjas kolmandat kohta hoidev itaallane.

"Tulevikus on väga raske sinuta võistelda ja treenida, aga ma annan endast parima, et sa saaks olla uhke. Me jätkame oma unistuse poole püüdlemist olla koos kaks maailma paremat laskesuusatajat. Lenda nüüd kõrgel nagu ingel, sest sa tõesti oled seda!"

Giacomeli kõrval on teisipäeva õhtul esinenud järelehüüdega paljud laskesuusamaailma tegijad eesotsas Johannes Thingnes Bö, Sturla Holm Lägreidi, Vetle Sjaastad Christianseni ja teistega.