X!

Kaal sai Horse Show muusikalises vabakavas kolmanda koha, võit Leetu

Ratsasport
Foto: Anett Jaadla
Ratsasport

Tallinna International Horse Show koolisõidu muusikalise vabakava võit läks Leetu, parima eestlasena sai Helena Kaal hobusega Cassander kolmanda koha.

Tallinn International Horse Show teine päev jätkus koolisõiduga. Muusikalisele vabakavale pääsesid võistlema reedel vähemalt 60-protsendilise tulemuse teeninud koolisõitjad.

Teist päeva järjest olid võidukad Justina Vanagaite-Samuile ja hobune Fedon, kes said tulemuseks 73 protsenti. Parima eestlasena lõpetasid reedel teise koha saanud Helena Kaal ja Cassander, kes said laupäeval kolmanda koha. Eesti paar sõitis mõlemal päeval välja oma selle taseme isiklikud rekordid, muusikalise vabakava eest said nad täna 70 protsendipunkti.

"Kogu see võistlus on minu jaoks väga emotsionaalne, sest meil oli Cassuga pooleteistaastane paus vigastuse tõttu. Ma polnud üldse kindel, et kuidas meie spordikarjäär jätkub," rõõmustas Kaal. "Tundsin võimalust lõpu keskliinil ühe käega ratsutama minna, sest ta oli super."

Neljandana lõpetasid muusikalise vabakava valitsevad Eesti meistrid Dina Ellermann ja Royal La Luz. Noore hobuse jaoks oli Horse Show'l võistlemine esmakordne kogemus.

Ellermanni sõnul oli tema hobune laupäeval väga ärev. "Selline elektriline atmosfäär oli, [reedel] keskendus ta minule paremini. Juba soojenduses tundsin, et tal oli selline hommikune ärevus sees. Nagu ta praegu siin vaatab, et mis toimub, siis ta mind väga ei tahtnud kuulata, aga laias laastus olen ma väga rahul temaga," sõnas Ellermann.

Horse show kulmineerub pühapäeval takistussõidu MK-etapiga, ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 17.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

viimased uudised

22:56

Kergejõustikutreener Liivi Eerik: mina ilma ei vali, trenn on vaja ära teha

22:22

ETV spordisaade, 3. oktoober

22:01

Kaal sai Horse Show muusikalises vabakavas kolmanda koha, võit Leetu

21:29

Võiduvärava autor Peetson: kodustaadionil võit, mis saaks parem olla?

21:23

Henn: võiksime varem mängu ära kindlustada

21:15

Eesti jalgpallikoondis teenis Rahvuste liigas esimese võidu Uuendatud

21:03

VIDEO | Peetsoni viienda minuti tabamus tõi Eestile võidu

20:39

Talviku: finaali jõudmise üle on alati hea meel!

20:25

Bigbank/Kalev pääses Pärnu vastu napi võiduga

19:59

Eesti koondis tagas Rahvuste krossil finaalikoha

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula spordisaadet

kuula podcasti

raadiouudised

29.09

Meeste hokiliiga play-off'i seeriad muudetakse seitsmemänguliseks

21.09

Emma Triin Seer pürgib kõrgesse mängu: nukrutsemiseks aega pole

07.09

Andri Aganits: peame olema need, kes ise otsustavad mänge

07.09

Nõmme Unitedi tegevjuht uuest peatreenerist: Eric ei kõhelnud hetkekski

07.09

Tartu võrkpallijuht koondisest: minu meelest ei ole meil X-faktoriga mängijat

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

21:15

Eesti jalgpallikoondis teenis Rahvuste liigas esimese võidu Uuendatud

18:56

Petrõkina saavutas Gruusias järjekordse võidu

02.10

Tartu Ülikool pidi vastu võtma esimese kaotuse

02.10

Reedese rallipäeva lõpetas liidrina Neuville

02.10

Tiitlikaitsja Legia alustas liigahooaega napi võiduga

02.10

Selevko saavutas Gruusia võistlusel kolmanda koha

10:04

Euroliigas jätkab täiseduga neli meeskonda

17:14

Soome suusatähel eemaldati melanoom

13:25

Sardiinias haaras juhtohjad tiitlinõudleja Solberg

15:43

Eesti – Luksemburg mängule on oodata üle 6000 pealtvaataja

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo