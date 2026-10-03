Kaal sai Horse Show muusikalises vabakavas kolmanda koha, võit Leetu

Tallinn International Horse Show teine päev jätkus koolisõiduga. Muusikalisele vabakavale pääsesid võistlema reedel vähemalt 60-protsendilise tulemuse teeninud koolisõitjad.

Teist päeva järjest olid võidukad Justina Vanagaite-Samuile ja hobune Fedon, kes said tulemuseks 73 protsenti. Parima eestlasena lõpetasid reedel teise koha saanud Helena Kaal ja Cassander, kes said laupäeval kolmanda koha. Eesti paar sõitis mõlemal päeval välja oma selle taseme isiklikud rekordid, muusikalise vabakava eest said nad täna 70 protsendipunkti.

"Kogu see võistlus on minu jaoks väga emotsionaalne, sest meil oli Cassuga pooleteistaastane paus vigastuse tõttu. Ma polnud üldse kindel, et kuidas meie spordikarjäär jätkub," rõõmustas Kaal. "Tundsin võimalust lõpu keskliinil ühe käega ratsutama minna, sest ta oli super."

Neljandana lõpetasid muusikalise vabakava valitsevad Eesti meistrid Dina Ellermann ja Royal La Luz. Noore hobuse jaoks oli Horse Show'l võistlemine esmakordne kogemus.

Ellermanni sõnul oli tema hobune laupäeval väga ärev. "Selline elektriline atmosfäär oli, [reedel] keskendus ta minule paremini. Juba soojenduses tundsin, et tal oli selline hommikune ärevus sees. Nagu ta praegu siin vaatab, et mis toimub, siis ta mind väga ei tahtnud kuulata, aga laias laastus olen ma väga rahul temaga," sõnas Ellermann.

Horse show kulmineerub pühapäeval takistussõidu MK-etapiga, ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 17.