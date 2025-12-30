Bakkeni surm võib muuta ka Norra laskesuusakoondise olümpiaettevalmistust

Vaid 27-aastane Bakken leiti 23. detsembril Lavazes enda hotellitoast surnuna, tema surmapõhjus pole veel teada.

Lavaze on paljude talisportlaste seas populaarne treeningkoht Põhja-Itaalias, see asub merepinnast umbes 1800 meetri kõrgusel. Norra laskesuusakoondise plaan enne veebruaris toimuvaid Milano Cortina olümpiamänge oli, et 14.-18. jaanuarini võisteldakse Ruhpoldingi MK-etapil ning seejärel sõidetakse Lavazesse vormile viimast lihvi andma – viimasel olümpiaeelsel MK-etapil Nove Mestos ei plaani olümpiale kvalifitseerunud Norra koondislased osaleda.

Bakkeni surm on aga Norra koondislastele sügava jälje jätnud ja kuna mitu koondislast viibisid Bakkeniga samal ajal Lavazes, kaalutakse olümpiaeelsete plaanide muutmist. "See on üks asjadest, millega me praegu tegeleme," ütles Norra laskesuusaliidu peasekretäri kohusetäitja Emilie Nordskar TV2-le. "Loomulikult arutame seda kogu tiimiga ja nendega, kes olid samal ajal seal. Aga midagi pole veel otsustatud."

"Oleme sportlastega arutanud, kas peaksime sinna minema," kinnitas ka rahvuskoondise mänedžer Per Arne Botnan.

Samas nentis Botnan, et uut kohta pole lihtne leida, kuna sel ajal on suurem osa majutuskohtadest juba broneeritud, sest kõik tahavad olümpiaks viimast lihvi anda. "Laseme sel küsimusel paar päeva settida. On häid argumente nii Lavaze kasuks kui kahjuks," sõnas Botnan ajalehele VG. "Treeningpaiga vahetamine ei käi nii lihtsalt."

Norra laskesuusalegend Ole Einar Björndalen, kes nüüd tegutseb TV2-s eksperdina oli seda meelt, et võimalusel peaksid norralased laagripaika vahetama. "Psühholoogiline aspekt on väga oluline, nii et see on väga hea, et nad praegu sellega tegelevad. Enne olümpiat on oluline, et tiimisisene atmosfäär on hea. Ja kui on oht, et miski võib seda negatiivselt mõjutada, tuleb seda arutada," tõdes Björndalen, kes käis sobivate kohtadena välja Val Martello ja St. Antoni. "Neil pole enam palju aega jäänud, aga kõik on võimalik."