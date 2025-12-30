X!

Bakkeni surm võib muuta ka Norra laskesuusakoondise olümpiaettevalmistust

Laskesuusatamine
Sivert Guttorm Bakken
Sivert Guttorm Bakken Autor/allikas: SCANPIX/AP
Laskesuusatamine

Algsete plaanide kohaselt peaksid Norra laskesuusatajad viimase olümpiaettevalmistuse tegema Itaalias Lavazes, nüüd aga kaalutakse muid variante, kuna just Lavazes suri vahetult enne jõule Sivert Guttorm Bakken.

Vaid 27-aastane Bakken leiti 23. detsembril Lavazes enda hotellitoast surnuna, tema surmapõhjus pole veel teada.

Lavaze on paljude talisportlaste seas populaarne treeningkoht Põhja-Itaalias, see asub merepinnast umbes 1800 meetri kõrgusel. Norra laskesuusakoondise plaan enne veebruaris toimuvaid Milano Cortina olümpiamänge oli, et 14.-18. jaanuarini võisteldakse Ruhpoldingi MK-etapil ning seejärel sõidetakse Lavazesse vormile viimast lihvi andma – viimasel olümpiaeelsel MK-etapil Nove Mestos ei plaani olümpiale kvalifitseerunud Norra koondislased osaleda.

Bakkeni surm on aga Norra koondislastele sügava jälje jätnud ja kuna mitu koondislast viibisid Bakkeniga samal ajal Lavazes, kaalutakse olümpiaeelsete plaanide muutmist. "See on üks asjadest, millega me praegu tegeleme," ütles Norra laskesuusaliidu peasekretäri kohusetäitja Emilie Nordskar TV2-le. "Loomulikult arutame seda kogu tiimiga ja nendega, kes olid samal ajal seal. Aga midagi pole veel otsustatud."

"Oleme sportlastega arutanud, kas peaksime sinna minema," kinnitas ka rahvuskoondise mänedžer Per Arne Botnan.

Samas nentis Botnan, et uut kohta pole lihtne leida, kuna sel ajal on suurem osa majutuskohtadest juba broneeritud, sest kõik tahavad olümpiaks viimast lihvi anda. "Laseme sel küsimusel paar päeva settida. On häid argumente nii Lavaze kasuks kui kahjuks," sõnas Botnan ajalehele VG. "Treeningpaiga vahetamine ei käi nii lihtsalt."

Norra laskesuusalegend Ole Einar Björndalen, kes nüüd tegutseb TV2-s eksperdina oli seda meelt, et võimalusel peaksid norralased laagripaika vahetama. "Psühholoogiline aspekt on väga oluline, nii et see on väga hea, et nad praegu sellega tegelevad. Enne olümpiat on oluline, et tiimisisene atmosfäär on hea. Ja kui on oht, et miski võib seda negatiivselt mõjutada, tuleb seda arutada," tõdes Björndalen, kes käis sobivate kohtadena välja Val Martello ja St. Antoni. "Neil pole enam palju aega jäänud, aga kõik on võimalik."

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

laskesuusauudised

10:20

Bakkeni surm võib muuta ka Norra laskesuusakoondise olümpiaettevalmistust

29.12

Norra duo mälestas aastalõpuvõistlusel Bakkenit: olime rajal kolmekesi

28.12

Esimese aasta noorsportlase tiitli noormeeste seas pälvis Jakob Kulbin

27.12

Norralased võistlevad pühapäeval Bakkeni auks: ta oleks seda tahtnud

27.12

Norra meedia: Bakkeni mask võis simuleerida 7000 meetri kõrgusel treenimist

25.12

Prantsusmaa kinnitas esimesed olümpiakoondislased

24.12

Norra laskesuusataja kandis surres kõrgmäestikumaski

23.12

Giacomel südamlikus järelehüüdes: lenda kõrgelt nagu ingel, sest sa oled seda

23.12

Björndalen lahkunud Bakkenist: ta oli maailma kõige kannatlikum inimene

23.12

Suri Norra laskesuusataja Sivert Guttorm Bakken

23.12

Wierer ja Vittozzi loobuvad järgmisest MK-etapist

21.12

Kirkeeide võttis lõpusirgel prantslannade ees esimese võidu, Ermits 17.

21.12

Giacomelile karjääri kolmas võit, Siimer 29.

20.12

Siimer sai ühe möödalasuga 26. koha, Botnile polnud taas vastaseid

20.12

Jeanmonnot saavutas hooaja teise võidu, Ermits 29.

sport.err.ee uudised

10:20

Bakkeni surm võib muuta ka Norra laskesuusakoondise olümpiaettevalmistust

10:01

KUULA OTSE | "Võimla" võtab spordiaasta kokku Uuendatud

09:44

NHL: Sabres teenis üheksanda järjestikuse võidu

09:17

Pingilt alustanud Kriisa kerkis võidumängus resultatiivseimate sekka

08:43

Jokic vigastas Nuggetsi kaotusmängus põlve

29.12

Konontšuki klubi pidi tunnistama tabeli viimase paremust

29.12

Maroko ja Egiptus võitsid Rahvuste karikaturniiril alagrupi

29.12

Ogier kirjutas Tänakust aastalõpupostituse: surusid mind rohkem piirile kui keegi teine

29.12

Prevc näitas hüppeturnee avaetapil võimu, Aigro 26. Uuendatud

29.12

Stenshagen sai Kläbo ees karjääri esimese MK-võidu, Himma 40. Uuendatud

29.12

ETV spordisaade, 29. detsember

29.12

Maailma tippnooleviskaja: isegi mu 13-aastane poeg on saanud tunda netitrollide viha

29.12

Lietkabelis kaotas hoolimata Kullamäe 18 punktist

29.12

Montreali särav tagasitulek kulmineerus siiski kaotusega

29.12

Edukas teine laskumine kindlustas Shiffrini veatu seeria jätkumise

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo