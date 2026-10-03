Henn: võiksime varem mängu ära kindlustada

Eesti alustas mängu tempokalt ning sai juba viiendal minutil suurepärase võimaluse, kui Mattias Käit sai vastase karistusalas palli. Väravavaht tõrjus küll Käidi madala löögi, aga jätkuolukorras jõudis pall Rasmus Peetsoni jalale, kes kõmmutas selle rikošetiga väravasse.

Mäng jätkus seejärel tuliselt ning mõlemad meeskonnad said omajagu võimalusi, aga väravalisa enam ei sündinudki ja Eesti vormistas enam kui 7000 pealtvaataja ees 1:0 võidu.

"Hea märk on see, et suutsime päris palju väga häid võimalusi luua. Täna ei pea liiga palju nende pärast nutma, aga kui mõelda, kus saame sammu edasi teha, siis just see võiks olla," rääkis Eesti peatreener Jürgen Henn pärast mängu. "Nendes momentides kliinilisem olla, 1:0 on ükskõik kelle vastu rabe ja libe seis. Võiksime varem mängu ära kindlustada. See on üks koht, kus saame teha sammu edasi."

Esimest korda peetakse Rahvuste liigas ühes aknas neli mängu, varasemalt on koondis mängijad pidanud väljakul käima kaks korda ja seejärel klubide juurde tagasi läinud. Kuidas see mängu mõjutanud on? "Kindlasti reisid on seda patareid tühjendanud ja koondise jaoks on see kindlasti harjumatu. Aga saime pärast Bulgaaria mängu teha kerge restardi, mängijad käisid korra kodus ja said keskkonnast ja mullist välja," rääkis Henn.

"Head tulemused ja hea ühtsus toidavad ka seda. Kui mängijad tunnevad, et mäng toimib ja oleme üksteise jaoks olemas, siis see kandub ka väljakule ja jalgadesse."

"Eks see on kahte pidi," jätkas Henn. "Paneb proovile pingi sügavuse ja energiavarud, aga teistpidi saad võimaluse teha oma mänguga sammu edasi, parandada eelmises mängus tehtud vigu. Nagu elus ikka: head ja halvad!"

Eestit ootab teisipäeval veel ees kohtumine Islandiga, kes on kogunud alagrupis seitse punkti. Eestlastel on viis ning omavahelisel kohtumisel on väga suur tähendus: alagrupi võitja pääseb otse Rahvuste liiga B-tasandile. "Peame vaatama ja aru saama, mis on meie tugevus olnud nendes mängudes. Ühtne ja väga hingestatud mäng, selle peale peame ka teisipäeval oma mängu rajama," ütles Henn.