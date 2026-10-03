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Tilk: see on kõige ägedam võistlus, kus kunagi käinud olen

Motosport
Foto: ERR
Motosport

Eesti motokrossi koondis saavutas Prantsusmaal Ernees toimuval Rahvuste motokrossil kvalifikatsioonis soliidse 11. koha ning tagas sellega koha pühapäevases finaalis.

Kvalifikatsioonis läks arvesse iga koondise kaks parimat tulemust, Eesti jaoks olid need Jörgen-Matthias Talviku seitsmes koht MXGP klassis ning Sebastian Leoki 14. koht MX2 klassis. Kokkuvõttes sai Eesti 11. koha ning pääses sellega kindlalt pühapäevasesse finaali.

"Alguses väga hästi ei tundnud, aga lõpus tuli hoog sisse. Tunnen, et suudan veel paremini," rääkis Leok pärast sõitu. "Rajaolud olid päris keerulised, polegi sellist rada palju sõitnud. Uus kogemus."

Rahvuste krossi debütant Kaarel Tilk sai Open-klassis 17. koha. "Start oli pigem kehv, aga sõit oli pigem kontrollitud, liigselt riske ei võtnud. Päris tricky rada, peab mõistusega sõitma. Homme on uus päev, oleme finaalis, äge!" rääkis Tilk. "See on kõige ägedam asi, kus kunagi käinud olen. Olen väga õnnelik, et siin olla saan!"

Tema sõnul on Ernee võistlusrada kodustest radadest palju keerulisem. "Kui Eestis on kurvides ainult kaks soont ja need on viis meetrit pikad, siis siin on kurvist välja tulles ja hüppel juba soon. Ja need on veel auke täis ka, kolme soone asemel on igalpool kümme soont. Eestis seda ei ole," selgitas Tilk.

Pühapäeval peetakse kolm sõitu, igas osalevad kahe võistlusklassi sõitjad. Eesti eest lähevad kell 14.10 esimesena rajale Talviku (MXGP) ja Leok (MX2).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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