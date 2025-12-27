Norralased võistlevad pühapäeval Bakkeni auks: ta oleks seda tahtnud

Laskesuusamaailma tabas nädala alguses suur kaotus, kui norralane Sivert Guttorm Bakken leiti Itaalias Lavazes asuvast hotellist surnuna. MK-hooaeg oli jõulunädalaks küll pausile pandud, kuid pühapäeval asuvad maailma tipud taas võistlustulle, kui Saksamaal Gelsenkirchenis peetakse traditsiooniline aastalõpu segapaaride laskesuusavõistlus World Team Challenge.

Norra eest lähevad rajale Mats Överby ning Juni Arnekleiv, kes oli Bakkeniga kuni eelmise aastani suhtes. Arnekleiv ütles Norra ringhäälingule, et võistlevad pühapäeval oma kaasmaalase auks.

"Me tahame teda austada ning mälestada seda pühendunud ja imelist inimest. Sivert oleks seda tahtnud," ütles Arnekleiv. "See oli šokk, mida ma pole siiani mõistma hakanud. Võtan asju päeva kaupa, emotsioonideks ja sellele, kuidas keha neile reageerib, on väga keeruline valmistuda. Olgu see treening, võistlus või kui Lillehammeris igapäevaelu juurde naased."

"Mõtlesime Schalke võistlusest loobuda, aga otsustasime, et Sivert oli keegi, kes ei andnud kunagi alla ja tegi kõik, et hästi võistelda."

World Team Challenge on alates 2002. aastast toimuv kaheosaline võistlus, kus võisteldakse ühisstardist sõidus ja jälitussõidus. Võistlus toimub jalgpalliklubi Schalke kodustaadionil. Lisaks Norra paarile lähevad rajale veel Tšehhi, Sloveenia, Soome, Belgia, Prantsusmaa, Austria, Šveits. Võõrustaja Saksamaa eest võistleb kaks paari.

Enne võistluste algust peetakse Bakkeni auks minutiline leinaseisak.