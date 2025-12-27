X!

Norralased võistlevad pühapäeval Bakkeni auks: ta oleks seda tahtnud

Laskesuusatamine
Juni Arnekleiv
Juni Arnekleiv Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Bildbyran
Laskesuusatamine

Sel nädalal ootamatult surnud laskesuusataja Sivert Guttorm Bakkeni endine tüdruksõber Juni Arnekleiv ütles, et võistleb pühapäeval Saksamaal toimuval traditsioonilisel segapaaride laskesuusavõistlusel Bakkeni eest.

Laskesuusamaailma tabas nädala alguses suur kaotus, kui norralane Sivert Guttorm Bakken leiti Itaalias Lavazes asuvast hotellist surnuna. MK-hooaeg oli jõulunädalaks küll pausile pandud, kuid pühapäeval asuvad maailma tipud taas võistlustulle, kui Saksamaal Gelsenkirchenis peetakse traditsiooniline aastalõpu segapaaride laskesuusavõistlus World Team Challenge.

Norra eest lähevad rajale Mats Överby ning Juni Arnekleiv, kes oli Bakkeniga kuni eelmise aastani suhtes. Arnekleiv ütles Norra ringhäälingule, et võistlevad pühapäeval oma kaasmaalase auks.

"Me tahame teda austada ning mälestada seda pühendunud ja imelist inimest. Sivert oleks seda tahtnud," ütles Arnekleiv. "See oli šokk, mida ma pole siiani mõistma hakanud. Võtan asju päeva kaupa, emotsioonideks ja sellele, kuidas keha neile reageerib, on väga keeruline valmistuda. Olgu see treening, võistlus või kui Lillehammeris igapäevaelu juurde naased."

"Mõtlesime Schalke võistlusest loobuda, aga otsustasime, et Sivert oli keegi, kes ei andnud kunagi alla ja tegi kõik, et hästi võistelda."

World Team Challenge on alates 2002. aastast toimuv kaheosaline võistlus, kus võisteldakse ühisstardist sõidus ja jälitussõidus. Võistlus toimub jalgpalliklubi Schalke kodustaadionil. Lisaks Norra paarile lähevad rajale veel Tšehhi, Sloveenia, Soome, Belgia, Prantsusmaa, Austria, Šveits. Võõrustaja Saksamaa eest võistleb kaks paari.

Enne võistluste algust peetakse Bakkeni auks minutiline leinaseisak.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

laskesuusauudised

21:07

Norralased võistlevad pühapäeval Bakkeni auks: ta oleks seda tahtnud

13:44

Norra meedia: Bakkeni mask võis simuleerida 7000 meetri kõrgusel treenimist

25.12

Prantsusmaa kinnitas esimesed olümpiakoondislased

24.12

Norra laskesuusataja kandis surres kõrgmäestikumaski

23.12

Giacomel südamlikus järelehüüdes: lenda kõrgelt nagu ingel, sest sa oled seda

23.12

Björndalen lahkunud Bakkenist: ta oli maailma kõige kannatlikum inimene

23.12

Suri Norra laskesuusataja Sivert Guttorm Bakken

23.12

Wierer ja Vittozzi loobuvad järgmisest MK-etapist

21.12

Giacomelile karjääri kolmas võit, Siimer 29.

21.12

Kirkeeide võttis lõpusirgel prantslannade ees esimese võidu, Ermits 17.

20.12

Siimer sai ühe möödalasuga 26. koha, Botnile polnud taas vastaseid

20.12

Jeanmonnot saavutas hooaja teise võidu, Ermits 29.

19.12

Siimer tegi Prantsusmaal sprindis ühe karjääri parima sõidu

19.12

Sloveenia laskesuusatipp peab tegema võistluspausi

18.12

Regina Ermits tegi MK-sarjas jälle hea etteaste

sport.err.ee uudised

22:46

Markvardt Otepää lumeoludest: üle pole vaja muretseda

22:13

Kapten Rooba veetis jõulud Eestis: jõulutoit on vaja välja higistada

21:50

ETV spordisaade, 27. detsember

21:25

Arsenal säilitas tulikuuma City ees esikoha, Liverpool kerkis neljandaks Uuendatud

21:07

Norralased võistlevad pühapäeval Bakkeni auks: ta oleks seda tahtnud

20:34

Legendide turniiri tšempioniks kerkis Nõmme Kalju

19:59

Tartu Ülikool teenis Eesti-Läti liiga liidrite duellis napi võidu

19:31

Tartu juhtis suure osa ajast, kuid karika poolfinaali sai Sillamäe/Jõhvi

18:52

Keila klubid pidid Eesti-Läti liigas kaotusega leppima

18:21

Katsuta palus Tänakul rallidel käia: jään teda igatsema

17:46

Guilherme sai esimest korda Belgias algkoosseisu, David oli samuti platsil

16:37

Austerlanna pälvis suurslaalomis kolmanda võidu

15:50

Poseidoni naiskond võitis kolm penaltiseeriat järjest ja sai esikoha

15:10

Austerlane napsas Livigno ülisuurslaalomis kolme šveitslase ees võidu

14:34

Neljane tagaliin tõi ManU-le võidu ja tõstis nad tabelis Liverpoolist mööda

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo