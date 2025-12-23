Björndalen lahkunud Bakkenist: ta oli maailma kõige kannatlikum inimene

"See on lihtsalt šokk. Lühidalt öeldes," lausus kaheksakordne olümpiavõitja väljaandele VG. Varasemalt oli teada, et Bakkenil oli minevikus probleeme südamega, aga jäi sellest hoolimata tippsporti edasi.

"Ta oli maailma kõige kannatlikum inimene. Ta puhkas, puhkas ja puhkas, tema keha sai taas rütmi kätte. Ta alustas treenimist, liikus samm-sammult, naasis maailma tippu. Ja siis tulevad need uudised... see on nii traagiline kui olla saab," ütles Björndalen.

"Ma kasutan seda inimeste kohta harva, aga ta tundus mulle kui täiuslik isiksus. Tõeliselt tubli mees, uskumatult aus, uudishimulik, töökas, alati heas tujus ja rõõmsameelne. Tundus, et temas on vaid head."

"Ma ei tundnud teda kuigi palju aastaid, aga ta helistas mulle, me rääkisime ja kohtusime suusavõistlustel," jätkas 51-aastane Björndalen. "Tegime koos mõned suusatiirud. See jätab laskesuusakogukonda suure augu."

Šokeerivaks ja kurvaks nimetas juhtunut ka Norra avaõigusliku ringhäälingu laskesuusaekspert Torgeir Björn. "Ta oli imeline kutt ning tundus eelmisel nädalal MK-etapil Prantsusmaal nii elav ja optimistlik," sõnas ta.

Telekanali TV2 laskesuusakommentaator Ole Kristian Stoltenberg lisas: "Tunnen, kuidas pisarad tulevad silma. Sellised sõnumid tabavad otse südamesse. Sivert oli fantastiline sportlane, aga veelgi suurem inimene. Ta võitles end parimaks ja läbis tippu jõudmiseks pikema tee, kui enamik teisi, aga ei andnud kunagi alla."

Norra laskesuusataja Sivert Guttorm Bakken suri esmaspäeval Itaalia suusakeskuses Lavazes oma hotellitoas. Tema surma ametlikku põhjust pole veel teatavaks tehtud.