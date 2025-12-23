X!

Björndalen lahkunud Bakkenist: ta oli maailma kõige kannatlikum inimene

Laskesuusatamine
Ole Einar Björndalen
Ole Einar Björndalen Autor/allikas: SCANPIX / AP
Laskesuusatamine

Norra laskesuusalegend Ole Einar Björndalen nimetas koondislase Sivert Guttorm Bakkeni ootamatut surma šokeerivaks ja meenutas teda üksnes hea sõnaga.

"See on lihtsalt šokk. Lühidalt öeldes," lausus kaheksakordne olümpiavõitja väljaandele VG. Varasemalt oli teada, et Bakkenil oli minevikus probleeme südamega, aga jäi sellest hoolimata tippsporti edasi.

"Ta oli maailma kõige kannatlikum inimene. Ta puhkas, puhkas ja puhkas, tema keha sai taas rütmi kätte. Ta alustas treenimist, liikus samm-sammult, naasis maailma tippu. Ja siis tulevad need uudised... see on nii traagiline kui olla saab," ütles Björndalen.

"Ma kasutan seda inimeste kohta harva, aga ta tundus mulle kui täiuslik isiksus. Tõeliselt tubli mees, uskumatult aus, uudishimulik, töökas, alati heas tujus ja rõõmsameelne. Tundus, et temas on vaid head."

"Ma ei tundnud teda kuigi palju aastaid, aga ta helistas mulle, me rääkisime ja kohtusime suusavõistlustel," jätkas 51-aastane Björndalen. "Tegime koos mõned suusatiirud. See jätab laskesuusakogukonda suure augu."

Šokeerivaks ja kurvaks nimetas juhtunut ka Norra avaõigusliku ringhäälingu laskesuusaekspert Torgeir Björn. "Ta oli imeline kutt ning tundus eelmisel nädalal MK-etapil Prantsusmaal nii elav ja optimistlik," sõnas ta.

Telekanali TV2 laskesuusakommentaator Ole Kristian Stoltenberg lisas: "Tunnen, kuidas pisarad tulevad silma. Sellised sõnumid tabavad otse südamesse. Sivert oli fantastiline sportlane, aga veelgi suurem inimene. Ta võitles end parimaks ja läbis tippu jõudmiseks pikema tee, kui enamik teisi, aga ei andnud kunagi alla."

Norra laskesuusataja Sivert Guttorm Bakken suri esmaspäeval Itaalia suusakeskuses Lavazes oma hotellitoas. Tema surma ametlikku põhjust pole veel teatavaks tehtud.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

laskesuusauudised

19:13

Björndalen lahkunud Bakkenist: ta oli maailma kõige kannatlikum inimene

18:44

Suri Norra laskesuusataja Sivert Guttorm Bakken

17:40

Wierer ja Vittozzi loobuvad järgmisest MK-etapist

21.12

Giacomelile karjääri kolmas võit, Siimer 29.

21.12

Kirkeeide võttis lõpusirgel prantslannade ees esimese võidu, Ermits 17.

20.12

Siimer sai ühe möödalasuga 26. koha, Botnile polnud taas vastaseid

20.12

Jeanmonnot saavutas hooaja teise võidu, Ermits 29.

19.12

Siimer tegi Prantsusmaal sprindis ühe karjääri parima sõidu

19.12

Sloveenia laskesuusatipp peab tegema võistluspausi

18.12

Regina Ermits tegi MK-sarjas jälle hea etteaste

17.12

Välbe ja Gaim jõudsid IBU karikaetapil finišisse, soomlased teised

17.12

Eesti teatenelik sai IBU karikasarjas võitjalt ringiga sisse

14.12

Suurepäraselt lasknud Ermits kordas karjääri parimat kohta

14.12

Norra mehed teenisid hooaja teise võidu, Eesti nelik lõpetas kaheksandana

14.12

Tobreluts: selline biatlon on, kasutasime oma võimalused ära

sport.err.ee uudised

19:44

Anikina pärjati Euroopas aasta parima tenniseneiu tiitliga

19:13

Björndalen lahkunud Bakkenist: ta oli maailma kõige kannatlikum inimene

18:44

Suri Norra laskesuusataja Sivert Guttorm Bakken

18:14

Eksmaailmameister Price langes konkurentsist, Littler ja Humphries edasi

17:40

Wierer ja Vittozzi loobuvad järgmisest MK-etapist

17:18

Kaksikõed Tederid valmistuvad Milano Cortina olümpiaks

15:59

Salah tõi kontinendi edukaimale viimasel hetkel võidu

15:52

Paide Linnameeskond jättis hüvasti hästi panustanud nigeerlasega

15:17

Eesti saalijalgpallikoondis kohtub aasta alguses esmakordselt Norraga Uuendatud

15:17

Fännile äsanud NFL-i täht võib jääda ilma hiiglaslikust rahasummast

14:38

Tampa Bay Lightning teenis teise soliidse võidu järjest

13:21

Väravat lüües viga saanud Liverpooli äss taastub operatsioonist mitu kuud

12:44

Video | Lilander lõi saalijalgpalli debüüdis värava esimesel minutil

12:07

Solberg: unistustes olen nagu Ogier

11:28

Warriors sattus vaidluse järel hoogu, Charlotte'i snaiper tegi ajalugu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo