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Petrõkina saavutas Gruusias järjekordse võidu

Iluuisutamine
Niina Petrõkina
Niina Petrõkina Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Iluuisutamine

Iluuisutaja Niina Petrõkina saavutas Gruusias Batumis toimunud ISU Challengeri-sarja võistlusel esikoha.

Petrõkina oli neljapäeval peetud lühikavas parim ning edestas lähimat konkurenti, venelannat Anna Frolovat 1,38 punktiga. Vabakava eest sai Petrõkina 131,25 punkti ning neutraalse lipu all võistlev Frolova jäi 129,90 punktiga tema järel kolmandaks ja Petrõkina saavutas 205,94 punktiga esikoha.

Vabakava parim oli venelanna Adeelia Petrosjan, kes sai 135,74 punkti ning kerkis sellega üldarvestuses Frolovast mööda. Petrosjani koondtulemuseks jäi 204,16 punkti ja Frolova kogus 203,21 punkti. Esikolmikust jäi esimesena välja grusiinlanna Anastassia Gubanova (189,31), talle järgnes venelanna Viktoria Safonova (186,88).

Mihhail Selevko sai samal võistlusel kolmanda koha. Petrõkina võidutses ka kaks nädalat tagasi Itaalias Bergamos toimunud ISU Challengeri võistlusel.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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