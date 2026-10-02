Selevko saavutas Gruusia võistlusel kolmanda koha

Lühikavas üksnes valitsevale Euroopa meistrile Nika Egadzele alla jäänud Selevko reedel vabakavas nii kõrget taset ei näidanud. Ta läks sõitma kolme neljakordset hüpet, kuid kahjuks kaks neist seekord ei õnnestunud. Selevko kogus 139,87 punkti ehk 30 punkti vähem kui paar nädalat tagasi Bergamos, kus püstitas vabakavas uue isikliku rekordi.

Selevko platseerus vabakavas viiendale kohale. Kindla võidu võttis Egadze (168,85), kellele järgnesid neutraalse lipu all võistelnud Nikolai Ugozhaev (153,45) ja Matvei Vetlugin (145,98) ning ukrainlane Kõrõlo Marsak (145,54).

Kahe kava kokkuvõttes pidi Selevko loovutama ühe koha ehk tuli kolmandaks (227,74). Võidu pälvis Egadze (262,65) ja teise koha Ugozhaev (236,41).

Laupäeval uisutab oma vabakava Niina Petrõkina, kes on lühikava järel liidrikohal.