Giacomel varalahkunud sõbrast: teen kõik, et Siverti uhkeks teha

Laskesuusamaailma tabas enne jõule suur kaotus, kui norralane Sivert Guttorm Bakken leiti Itaalias Lavazes asuvast hotellist surnuna. Maailma karika sari oli selleks ajaks jõulupausile läinud, aga jätkub neljapäeval Saksamaal Oberhofis.

Tommaso Giacomel rääkis kolmapäeval meediaga ning itaallane ütles läbi pisarate, et pidi Bakkeniga koos aastavahetust tähistama. "Ta oli Johan-Olaviga Lavazes, see polnud parim koht aastavahetuse tähistamiseks. Kutsusin nad oma kodukanti," ütles Giacomel. "See oli imelik pidu. Mul polnud midagi tähistada."

Giacomel kohtus Bakkeniga 2017. aastal ning aastate jooksul said konkurentidest lähedased sõbrad. "Ta oli minust kaks aastat vanem ja alati veidi parem. Olime head sõbrad, eriti neil aastail, kui tal tervis halvem oli. Kui ta uuesti treenima hakkas, liitus ta meiega Lillehammeri laagris. Meil oligi giidi vaja, ta sai terve Itaalia tiimiga lähedaseks," rääkis Giacomel.

Neljapäeval läheb MK-karussell aga edasi ning Giacomel ütles, et treeningul ei suutnud ta üldse spordile keskenduda. "Sivert oleks tahtnud, et me endast parima annaks. Ma teen kõik, et teda uhkeks teha. Ta oleks seda tahtnud. Ma olen valmis võistlema. Ma ei oleks muidu siin," rääkis ta.

Johan-Olav Botn rääkis aasta alguses, et tema leidis Bakkeni surnuna. Ka Giacomel oli tol traagilisel hetkel Lavazes ning meenutas, kuidas tema jaoks see kohutav päev kulges. "Ma olin [Einar] Hedegarti ja [Ingrid Landmark] Tandrevoldiga rajal, siis nägime, et üks rajahooldaja tuli Karoline Simpson-Larsenit otsima. Kui nägime, et politsei ja kiirabi saabusid, mõistsime kohe, et midagi koledat on juhtunud," meenutas Giacomel.

"See oli veider, ma pole midagi sellist varem kogenud. Kohutav tunne oli kohapeal olla. Seal norralastega koos olla oli midagi erilist. Me püsisime sel päeval koos. Mul pole siiani aimu, kuidas ma sealt veel koju sõitsin."

Neljapäeval peetakse Oberhofis nii meeste kui naiste sprindisõidud. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanded algavad kell 12.20 ja kell 15.05. Etapp algab austusavaldustega Bakkenile.