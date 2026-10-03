Soome suusatähel eemaldati melanoom

Soome suusaliit teatas, et murdmaasuusataja Iivo Niskaneni puudumine suvistest treeninglaagritest on tingitud tihedast eluperioodist. Suusataja tervitas maailmasse lapse ning pidi melanoomi tõttu operatsioonilauale heitma.

Kolmekordne olümpiavõitja pole sel suvel ega sügisel saanud koondise laagrites osaleda, aga ütles Soome suusaliidu poolt välja saadetud pressiteates, et on pidanud tegelema oma tervise ja perega.

"Käisin maikuus sünnimärke kontrollimas ning arst soovitas mul eemaldada ühe jalatallal olnud sünnimärgi. Edasiste uuringute käigus avastati hoopis melanoom ehk vajasin veel üht operatsiooni," rääkis Niskanen.

"See on operatsiooniks keeruline piirkond, sest mu jalad on mu tööriistad. Olen pidanud oma treeninguid muutma ja pole saanud suvel koondise laagrites kaasa lüüa. Tänan treener Joakim Abrahamssoni, et ta on lubanud mul kodus treenida," lisas suusataja.

34-aastane Niskanen kinnitas, et tema tervisega on kõik korras ja teatas ka rõõmsamatest uudistest. "Sügisel olen olnud koondisest eemal, sest meie peresse sündis [kolmas] laps. Naasen koondise juurde novembris Olosel toimuvas laagris," lisas Niskanen.

Treener Abrahamssoni sõnul on sportlase tervis ning pere kõige olulisem. "Sellises olukorras näeme tippsportlase taga inimest. Iivo on läbi elanud keerulise perioodi ning lisaks sai ta perelisa. Sellises olukorras on täiesti loomulik, et inimene keskendub tervisele ja perekonnale," rääkis treener. "Oleme Iivot toetanud, aga samas andnud talle aega ja ruumi. Oleme pidevalt suhelnud ja olen temaga ka kohtunud. Suusatamisest me palju ei rääkinud."