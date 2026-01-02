Botn: mina leidsin Bakkeni surnuna

Laskesuusamaailma tabas enne jõule suur kaotus, kui norralane Sivert Guttorm Bakken leiti Itaalias Lavazes asuvast hotellist surnuna.

"Pidime Sivertiga tol hommikul kell üheksa suusatama minema, ma läksin temalt autovõtmeid küsima ja siis leidsin ta oma toast," ütles MK-sarja üldliider Johan-Olav Botn TV2-le. "See oli täielik šokk ja paanika. Proovisin aidata, politsei ja kiirabi kutsuda, aga ei saanud neid kätte. Jooksin ja kutsusin abi."

"Nägin kohe, et ta on täiesti elutu ja näost valge. Sain aru, et ta on surnud. Ma ei tundnud sel hetkel midagi."

Eduka ja armastatud sportlase surma kohta pole kuigi palju detaile avalikuks tulnud ning tema surma põhjus selgub kevadel. Botn ütles, et tunneb end olusid arvestades hästi ning on käinud psühholoogiga rääkimas. "Minu mälus on pildid, millega pean elu lõpuni elama," ütles ta. "Sa hakkad mõtlema ja kõike hindama. See mõjutas nii paljusid inimesi, sealhulgas mind. Jõulud olid rasked, oleme kõik väga palju emotsioone tundnud. See käib tõusude ja mõõnadena, aga iga päevaga läheb natuke lihtsamaks."

Bakkeni surma kohta on teada nii palju, et norralane kandis oma surmahetkel kõrgmäestikutingimusi simuleerivat maski. Norra tippsporti arendav keskus Olympiatoppen saatis sportlastele hoiatuse, milles soovitati selliste maskide kasutamine lõpetada. 26-aastane Botn tõdes, et on mõelnud, kas tippsport on üldse ohverdusi väärt. "Loomulikult hakkad selle peale mõtlema. Kõik sellised asjad muutuvad tähtsusetuks. Aga tean, kui palju Sivert laskesuusatamisest hoolis," rääkis ta.

Laskesuusatamise MK-sarja hooaeg jätkub 8. jaanuaril Saksamaal Oberhofis.

"Ma pean temaga hüvasti jätma. Matused on tähtsamad kui maailma karika sari," jätkas Botn. "Aga tunnen, et kui laseks sellel oma motivatsiooni mõjutada, veaksin Siverti alt. Me töötasime koos selle nimel. Tean väga hästi, mida Sivert oleks tahtnud. Et ma treeniks edasi ja saaksin nii heaks kui võimalik."

"Minu eesmärk on ainult selgemaks saanud."