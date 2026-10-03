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Rangersi noor puurivaht hoidis Red Wingsi nullil

Jäähoki
Jäähoki

Jäähokiliigas NHL sai New York Rangers läinud ööl võõrsil 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) võidu Detroit Red Wingsi üle.

Rangersi teises järjestikuses võidus kandis põhiraskust alles oma karjääri neljandas NHL-i mängus osalenud puurivaht Dylan Garand. Kanadalane tõrjus kõik 22 Red Wingsi pealeviset ja tegi oma esimese nullimängu Põhja-Ameerika tippliigas.

Väravad viskasid Sean Durzi ja Eeli Tolvanen, neist esimene skooris avakolmandikul arvulisest ülekaalust ja teine saatis litri viimase kolmandiku lõpus tühja võrku.

Rangersil on tabelis kahe võidu kõrval kirjas ka üks lisaajal saadud kaotus. Red Wings pidas oma hooaja avamängu.

St. Louis Bluesi väravavaht Joel Hofer tegi samuti nullimängu, aidates omad hooaja avamängus 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) võiduni Dallas Starsi üle. Hoferi arvele kogunes 25 tõrjet, väravad viskasid Dalibor Dvorsky, Mason McTavish, Jimmy Snuggerud ja Pius Suter.

Ülejäänud tulemused:

Carolina Hurricanes - Washington Capitals 2:5
Winnipeg Jets - Boston Bruins 3:4 (la.)
Vegas Golden Knights - Anaheim Ducks 3:4

Toimetaja: Henrik Laever

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