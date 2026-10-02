Edmonton ja Vancouver viskasid kahe peale 16 väravat

Võõral jääl mänginud Oilers võitis avakolmandiku 4:0 ning viskas ka teisel perioodil neli väravat, aga Canucksil õnnestus ka kolm kirja saada. Otsustaval kolmandikul jõudis võõrustaja veel kahe tabamuse kaugusele, aga Oilers lõpetas kindlalt ning vormistas suure 9:7 (4:0, 3:4, 1:4) võidu.

Suurepärane Connor McDavid sai võidumängus kirja viis resultatiivsuspunkti, ühe värava eest ja neli resultatiivsete söötude eest. Tegemist on tema karjääri 15. säärase esitusega, NHL-i ajaloos on ainult kuus meest rohkem resultatiivsemaid mänge teinud. Üks neist on tiimikaaslane Evan Bouchard, kes sai vaid kolm päeva varem toimunud hooaja avamängus kirja viis punkti.

Bouchard ja Leon Draisaitl said võidus Canucksi üle kirja kolm punkti, Vancouveri eest jõudsid selle tähiseni Elias Pettersson ning Marco Rossi. Oilersi väravavaht Devon Levi tegi 15 tõrjet, Canucks kasutas väravas nii Kevin Lankineni kui ka Leevi Merilainenit, kahe peale tõrjusid soomlased 23 viset.

Tulemused:

NY Rangers - Tampa Bay 5:1

New Jersey - Philadelphia 3:2 (la)

Columbus - Buffalo 6:3

Nashville - Minnesota 1:3

Calgary - Seattle 1:6

Utah - Chicago 6:0

San Jose - Florida 4:3