Norra laskesuusataja kandis surres kõrgmäestikumaski

Laskesuusatamine
Sivert Guttorm Bakken
Sivert Guttorm Bakken Autor/allikas: SCANPIX/AP
Laskesuusatamine

Norra laskesuusaliit teatas kolmapäeval, et Sivert Guttorm Bakken kandis surma hetkel kõrgmäestiku tingimusi simuleerivat maski.

27-aastane Norra laskesuusataja leiti esmaspäeval hotellitoas surnuna Põhja-Itaalias Lavazes, kus ta viibis treeninglaagris. Nüüd kirjutab Norra laskesuusaliit, et Bakken kandis surma hetkel maski, mis simuleerib kõrgmäestikutingimusi.

Alaliit lisas oma teates, et praegu ei ole teada, kuidas Bakken maski sai ning seda kasutas. Samuti kirjutas organisatsioon, et lähipäevil viiakse Itaalias läbi lahkamine ning et pühade ajal ollakse mõtetes Bakkeni pere ja lähedaste sõpradega.

Kõrgmäestikumask simuleerib treeninguks tingimusi hõreda hapnikusisaldusega õhus, et parandada sportlase vastupidavust. Mask katab kasutamise ajal suu ja nina, et treeningu ajal vähendada hapnikutaset sissehingatavas õhus. See nõuab kopse ja südant organismi hapnikuga varustamiseks pingutama.

