Eesti jalgpallikoondis teenis Rahvuste liigas esimese võidu

Eesti alustas mängu tempokalt ning sai juba viiendal minutil suurepärase võimaluse, kui Mattias Käit sai vastase karistusalas palli. Väravavaht tõrjus küll Käidi madala löögi, aga jätkuolukorras jõudis pall Rasmus Peetsoni jalale, kes kõmmutas selle rikošetiga väravasse.

Vaid mõni minut hiljem sai hea võimaluse ka Maksim Paskotši, kes sai Patrik Kristalilt filigraanse kannasöödu. Tema löök siiski ebaõnnestus. Järgneva veerandtunni jooksul dikteerisid mängutempot pigem aga külalised, kes jõudsid mitmel korral ka Eesti väravani, kuid realiseerida ei suutnud. Esimese pooltunni täitudes haarasid eestlased aga uuesti initsiatiivi, kuid väravalisa ei sündinud ning poolajapausile mindi võõrustaja 1:0 eduseisul.

Külalised tulid teisel poolajal platsile uue energiaga ning ohustasid mitmel korral kaugelt Eesti väravat, kuid tabamuseni ei jõudnud. Seejärel haarasid ohjadest jälle eestlased ning Luksemburgi väravavaht Anthony Moris tegi 63. minutil suurepärast tööd, kui tõrjus Peetsoni pealöögi. Võõrustaja surve jätkus ning vaid mõni minut hiljem pidi Moris taas hea tõrje tegema, kui Kristal kaugelt proovis.

Mängu lõpp kujunes tuliseks ning muuhulgas sai kollase kaardi ka Eesti kapten Karol Mets, kes peab neljanda mängu Islandiga vahele jätma. Kuigi Luksemburg tekitas veel olukordi, hoidsid eestlased oma 1:0 eduseisust kinni ja teenisid Rahvuste liigas kahe viigi kõrvale esimese võidu.

"Pärast kahte nibin-nabin viiki, kus oleks saanud ka rohkem saavutada, kindlasti tahtsime võita. Ei tahtnud siit millegi vähemaga ära tulla. Tahtsime pakkuda rahvale ja endale rõõmu, sellega saime hakkama," rääkis koondise kapten Karol Mets ERR-ile. "Oleme sama koosseisuga pikalt koos olnud ja kokku kasvanud. Ajaline faktor on väga oluline, meile on antud aega eksida, koos areneda ja kasvada. Siin hakkavad esimesed viljad tulema. Töö käib edasi."

Eesti võõrustab teisipäeval, 6. oktoobril veel Islandi, mäng on nähtav ERR-i kanalitel.

Island lõi laupäeval kodus Bulgaariale kolm vastuseta väravat ning on alagrupis seitsme punktiga esikohal, Eesti on viie punktiga teisel kohal. Grupi võitja liigub automaatselt edasi Rahvuste liiga B-tasandile.

"Šansid on 50/50. Island oma meeskonnaga on selles mängus natuke favoriit, aga kuna mängime koduväljakul – loodan, et tuleb sama palju publikut kui täna – kõik on võimalik. Meil on hea hoog ja seda hoogu tuleb hoida," lisas Mets.

Enne mängu:

Eesti koondis viigistas Rahvuste liiga kahes esimeses kohtumises võõrsil Islandi (1:1) ja Bulgaariaga (0:0). Luksemburg võitis võõral väljakul Bulgaariat (2:1), aga kaotas kodumurul Islandile (0:3). "Meeskond, kes tahab palliga mängida. Vahel nad on ka liiga julged, peame olema kompaktsed ja oma mängu peale suruma," iseloomustas poolkaitsja Kevor Palumets laupäevast vastast.

Viigimängud Islandi ja Bulgaaria vastu on Eesti koondisele andnud positiivset emotsiooni, kuid pilvedesse ei ole keegi tõusnud, sest peatreeneri sõnul on võit alati tiimi eesmärk. "Igaks mänguks, isegi kui läheme Itaalia vastu mängima, siis plaan lõpuks treenerite peas on, kuidas see mäng lõpuks võita. See on alati. Vähemalt minul on niimoodi," sõnas peatreener Jürgen Henn. "Tahame sellega jätkata. Mida meie veel treeneritena saame teha, luua paremaid võimalusi ja aidata mängijaid veel parematesse positsioonidesse."

Eesti koondise mängupäeva koosseisust jäid sel korral välja Sander Alamaa, Tanel Tammik ja haigestunud Martin Miller. Luksemburg peab laupäeval hakkama saama ilma oma kapteni ja rekordinternatsionaali Laurent Jansita. Samuti jääb kõrvale Danel Sinani, kes on 16 väravaga Luksemburgi läbi aegade paremuselt kolmas väravakütt.

Eesti ja Luksemburg on varasemalt omavahel kohtunud kolmel korral, kuid viimati 21 aastat tagasi. Nendest mängudest on Eestil kirjas kaks võitu ja üks viik.

Tänase mängu kohtunikud tulevad Poolast. Peakohtunik on Pawel Raczkowski, keda abistavad äärtel Marcin Boniek ja Bartosz Heinig. Neljas kohtunik on Patryk Gryckiewicz ning videoruumis jälgivad toimuvat Pawel Pskit ja tema abiline Piotr Urban.

Eesti koosseis mänguks Luksemburgiga:

Väravavahid

1 Karl Jakob Hein (13.04.2002) – SV Werder Bremen (GER) 49/0

12 Matvei Igonen (02.10.1996) – Degerfors IF (SWE) 17/0

22 Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 5/0

Kaitsjad

18 Karol Mets (16.05.1993) – VfL Bochum (GER) 106/0

16 Joonas Tamm (02.02.1992) – Sepsi OSK (ROU) 68/4

2 Märten Kuusk (05.04.1996) – Varssavi Polonia (POL) 45/0

3 Maksim Paskotši (19.01.2003) – KAA Gent (BEL) 42/2

23 Frank Liivak (07.07.1996) – Tallinna FCI Levadia 28/3

6 Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 27/2

19 Michael Schjønning-Larsen (02.02.2001) – Kilmarnock FC (SCO) 22/0

7 Robi Saarma (20.05.2001) – Pardubice (CZE) 17/1

13 Joseph Saliste (10.04.1995) – Tallinna FCI Levadia 11/0

5 Erko Jonne Tõugjas (05.07.2003) – Halmstad BK (SWE) 10/0

Poolkaitsjad

4 Mattias Käit (29.06.1998) – FC Thun (SUI) 68/11

20 Markus Poom (27.02.1999) – AS Trencin (SVK) 37/0

8 Markus Soomets (02.03.2000) – Kolding IF (DEN) 26/0

11 Mihkel Ainsalu (08.03.1996) – Tallinna FCI Levadia 25/0

10 Kevor Palumets (21.11.2002) – FC Košice (SVK) 23/1

14 Patrik Kristal (12.11.2007) – FC Thun (SUI) 16/0

15 Maksimilian Skvortsov (20.12.2007) – Tallinna FCI Levadia 0/0

Ründajad

21 Alex Matthias Tamm (24.07.2001) – NK Olimpija Ljubljana (SVN) 22/2

9 Karel Mustmaa (08.08.2005) – FK Cukaricki (SRB) 7/1

17 Mattias Männilaan (08.09.2001) – Nõmme Kalju FC 4/0

Peatreener: Jürgen Henn

Luksemburgi koosseis mänguks Eestiga:

Väravavahid

1 Anthony Moris (29.04.1990) – Al Khaleej (KSA) 84/0

12 Tiago Pereira (07.04.2006) – La Louvière (BEL) 8/0

23 Tim Kips (01.11.2000) – 1. FC Phönix Lübeck (GER) 0/0

Kaitsjad

13 Dirk Carlson (01.04.1998) – Dinamo Batumi (GEO) 75/0

3 Enes Mahmutović (22.05.1997) – Dinamo Batumi (GEO) 46/0

22 Marvin Martins (17.02.1995) – FK Liepaja (LVA) 42/3

5 Vahid Selimović (03.04.1997) – Iberia 1999 (GEO) 15/1

2 Eldin Dzogović (08.06.2003) – 1. FC Magdeburg (GER) 13/0

20 Miguel Gonçalves (18.08.2004) – Fortuna Düsseldorf (GER) 3/0

18 Sofiane Ikene (27.02.2005) – Rot-Weiss Erfurt (GER) 2/0

Poolkaitsjad

16 Leandro Barreiro (03.01.2000) – SL Benfica (POR) 75/3

4 Florian Bohnert (09.11.1997) – FC Hansa Rostock (GER) 65/1

21 Sébastien Thill (22.12.1993) – FC Differdange 03 48/2

19 Mathias Olesen (21.03.2001) – Sönderjyske Fodbold (DEN) 41/2

6 Tomás Moreira Cruz (26.06.2005) – Bodrum F.K. (TUR) 18/1

10 Timothé Rupil (12.06.2003) – Helsingborgs IF (SWE) 14/0

8 Enzo Duarte dos Santos (28.01.2009) – Borussia Dortmund (GER) 6/0

14 Eric Veiga (18.02.1997) – FC Atert Bissen 10/0

17 Hamza Kadamani (13.09.2009) – FC Metz (FRA) 4/0

15 Omar Natami (15.12.1998) – FC Una Strassen 1/0

Ründajad

11 Vincent Thill (04.02.2000) – SV Waldhof Mannheim (GER) 63/6

7 Aiman Dardari (21.03.2005) – Rot-Weiss Essen (GER) 15/1

9 Jayson Videira (17.02.2005) – 1. FSV Mainz 05 II (GER) 5/0

Peatreener: Jeff Strasser