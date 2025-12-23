Suri Norra laskesuusataja Sivert Guttorm Bakken

X!

Itaalias suri esmaspäeval ootamatult Norra laskesuusakoondise liige Sivert Guttorm Bakken.

Uudise tegi teatavaks Norra laskesuusaliit, kes sai vastava kinnituse Itaalia võimudelt. 27-aastane laskesuusataja leiti surnuna Lavazes hotellitoast. Hetkel ei ole tema surma põhjus teada.

"Meie mõtted on ennekõike Siverti perekonna ja tema lähedastega," sõnas Norra laskesuusaliidu peasekretäri asetäitja Emilie Nordskar. "Teeme koostööd Itaalia võimudega."

Bakkeni suurim saavutus pärineb hooajast 2021/2022, kui ta sai MK-sarjas ühisstardist sõitude kristallgloobuse. Samal aastal teenis ta ka karjääri esimese MK-etapivõidu, olles parim Holmenkolleni ühisstardist sõidus.

Pärast edukat hooaega tabas teda aga südamepauna põletik ja mitu aastat läks selle nahka. Eelmisel hooajal võistles ta Euroopa meistrivõistlustel, kus võitis kulla sprindis ja meeskonnasõidus. Tänavu tegi ta siiski edukad stardid nii Östersundi kui ka Le Grand Bornandi etappidel, olles kokkuvõttes neljal korral kümne parema hulgas.

Viimati oli ta võistlemas alles pühapäeval, 21. detsembril Le Grand Bornandi etapi ühisstardist sõidus, mis lõppes 20. kohaga.

Bakken oli suhtes Norra naiste koondise liikme Juni Arnekleiviga. Bakkeni koondisekaaslased on palunud sel raskel momendil privaatsust. Teisipäeva õhtul toimub Lillehammeris laskesuusataja avalik mälestustseremoonia.

