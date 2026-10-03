X!

Käit: kirss jäi tordile panemata

Jalgpalli Eesti koondis
Foto: ERR
Jalgpalli Eesti koondis

Eesti meeste jalgpallikoondis vormistas tänavuses Rahvuste liigas esimese võidu, kui alistas koduväljakul tuliseks kujunenud mängus Luksemburgi 1:0.

Eesti läks enam kui 7000 pealtvaataja ees juhtima juba viiendal minutil, kui Mattias Käit vastase karistusalas palli sai. Kuigi Luksemburgi väravavaht sai Käidi löögile käe vahele, põrkas pall Rasmus Peetsoni jalale ning Levadia mees kõmmutas selle väravavõrku. Mõlemal meeskonnal oli pärast seda omajagu võimalusi, aga Peetsoni tabamus jäigi mängu ainsaks ja Eesti saavutas vägeva 1:0 võidu.

"Võitsime, ikka jäime rahule! Võidu järgi tulime, kodupublik oli selja taga ja tahtsime seda fännidele pakkuda," rääkis Käit pärast mängu ERR-ile. "Mänguga võib rahule jääda, kui välja arvata teise poolaja algus. Võib-olla tulime passiivselt riietusruumist, nad said palli ja said momentumi, aga üldkokkuvõttes okei mäng," lisas ta.

Eesti dikteeris suure osa mängust tempot, kuid jäi teise poolaja alguses umbes kümneks minutiks külaliste surve alla. "Igal võistkonnal tuleb neid hetki, kus tuleb lihtsalt palli taga olla. Oleneb, kuidas me ise reageerime ja vastu võtame. Mitte hakata väga pabistama, seda juhtub igas mängus," rääkis Käit.

"Üldpilt oli hea, mängisime palliga normaalselt ja tekitasime võimalusi, kirss tordile jäi panemata, teine värav lüüa ja mäng varem ära lõpetada."

Eestit ootab teisipäeval veel ees kohtumine Islandiga, kes on kogunud alagrupis seitse punkti. Eestlastel on viis ning omavahelisel kohtumisel on väga suur tähendus: alagrupi võitja pääseb otse Rahvuste liiga B-tasandile. Mäng on nähtav ERR-i kanalitel.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

jalgpalliuudised

03.10

Käit: kirss jäi tordile panemata

03.10

Võiduvärava autor Peetson: kodustaadionil võit, mis saaks parem olla?

03.10

Henn: võiksime varem mängu ära kindlustada

03.10

Eesti jalgpallikoondis teenis Rahvuste liigas esimese võidu Uuendatud

03.10

VIDEO | Peetsoni viienda minuti tabamus tõi Eestile võidu

03.10

Eesti – Luksemburg mängule on oodata üle 6000 pealtvaataja

03.10

Edin Džeko jättis koondisejalgpalliga hüvasti

02.10

Jalgpallikoondis läheb esimesele kodumängule vastu enesekindlalt

02.10

Eesti noorte saalijalgpallikoondis sai teada eelvalikturniiri vastased

02.10

Saalijalgpalli meistriliiga algas tiitlikaitsja Bunker Partneri napi võiduga

02.10

Neli väravat viisid Tammeka karikavõistlustel veerandfinaali

02.10

Noormeeste jalgpallikoondis viigistas Armeenia eakaaslastega

02.10

Paalberg lõpetas vigastuspausi ja sai esindusmeeskonnas kirja väravasöödu

02.10

Manchester City kaebab Premier League'i süüdistused edasi

02.10

Klopp sai Saksamaa peatreenerina esimese võidu

fotod

sport.err.ee värsked uudised

03.10

Tilk: see on kõige ägedam võistlus, kus kunagi käinud olen

03.10

Poolas mängivate eestlaste vastasseisus jäi peale üleplatsimees Lips

03.10

Kergejõustikutreener Liivi Eerik: mina ilma ei vali, trenn on vaja ära teha

03.10

ETV spordisaade, 3. oktoober

03.10

Kaal sai Horse Show muusikalises vabakavas kolmanda koha, võit Leetu

03.10

Talviku: finaali jõudmise üle on alati hea meel!

03.10

Bigbank/Kalev pääses Pärnu vastu napi võiduga

03.10

Eesti koondis tagas Rahvuste krossil finaalikoha

03.10

Drell ja Neptunas teenisid koduses liigas suure võidu

03.10

Petrõkina saavutas Gruusias järjekordse võidu

03.10

Evans püsib MM-tiitli kursil, aga Solberg teeb asja huvitavaks

03.10

Tribuntsov sai MK-etapil viienda koha

03.10

Soome suusatähel eemaldati melanoom

03.10

VIDEO | Enesekindel Läti fänn: Leok on legend, aga sellest ei piisa!

03.10

Sinneri vigastuspaus venib pikemaks, Zverev sihib edetabeli esikohta

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo