Käit: kirss jäi tordile panemata

Eesti läks enam kui 7000 pealtvaataja ees juhtima juba viiendal minutil, kui Mattias Käit vastase karistusalas palli sai. Kuigi Luksemburgi väravavaht sai Käidi löögile käe vahele, põrkas pall Rasmus Peetsoni jalale ning Levadia mees kõmmutas selle väravavõrku. Mõlemal meeskonnal oli pärast seda omajagu võimalusi, aga Peetsoni tabamus jäigi mängu ainsaks ja Eesti saavutas vägeva 1:0 võidu.

"Võitsime, ikka jäime rahule! Võidu järgi tulime, kodupublik oli selja taga ja tahtsime seda fännidele pakkuda," rääkis Käit pärast mängu ERR-ile. "Mänguga võib rahule jääda, kui välja arvata teise poolaja algus. Võib-olla tulime passiivselt riietusruumist, nad said palli ja said momentumi, aga üldkokkuvõttes okei mäng," lisas ta.

Eesti dikteeris suure osa mängust tempot, kuid jäi teise poolaja alguses umbes kümneks minutiks külaliste surve alla. "Igal võistkonnal tuleb neid hetki, kus tuleb lihtsalt palli taga olla. Oleneb, kuidas me ise reageerime ja vastu võtame. Mitte hakata väga pabistama, seda juhtub igas mängus," rääkis Käit.

"Üldpilt oli hea, mängisime palliga normaalselt ja tekitasime võimalusi, kirss tordile jäi panemata, teine värav lüüa ja mäng varem ära lõpetada."

Eestit ootab teisipäeval veel ees kohtumine Islandiga, kes on kogunud alagrupis seitse punkti. Eestlastel on viis ning omavahelisel kohtumisel on väga suur tähendus: alagrupi võitja pääseb otse Rahvuste liiga B-tasandile. Mäng on nähtav ERR-i kanalitel.