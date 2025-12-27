X!

Norra meedia: Bakkeni mask võis simuleerida 7000 meetri kõrgusel treenimist

Laskesuusatamine
Sivert Guttorm Bakken
Sivert Guttorm Bakken Autor/allikas: Reiko Kolatsk
Laskesuusatamine

Norra meedia kirjutab, et laskesuusataja Sivert Guttorm Bakkeni kõrgmäestikutingimusi simuleerinud mask võis surma hetkel olla seatud 7000 meetri peale.

27-aastane Norra laskesuusataja leiti esmaspäeval hotellitoas surnuna Põhja-Itaalias Lavazes, kus ta viibis treeninglaagris.

Norra laskesuusaliit kirjutas jõululaupäeval, et Bakken kandis surma hetkel maski, mis simuleerib kõrgmäestikutingimusi. Mitmed allikad on Norra väljaandele VG kinnitanud, et mask oli seatud nii, et see simuleeriks tingimusi 7000 meetri kõrgusel.

Sellisel kõrgusel on õhus väga vähe hapnikku ning hüpoksia - näiteks mägironimise puhul - on organismile ohtlik. Mäestikulaagrid jäävad tavaliselt vahemikku 1500-3000 meetrit, Lavaze laager asub merepinnast 1800 meetri kõrgusel.

Bakkeni surma täpsemad asjaolud peaksid selguma uue nädala alguses, kui avalikustatakse lahkamise tulemused. VG kirjutab samas, et pole teada, kas Bakken seadis kõrgmäestikumaski ise 7000 meetri peale või juhtus see hoopis kogemata siis, kui sportlast üritati aidata.

Laupäeval rääkis sportlastest meediaga Norra murdmaasuusataja Karoline Simpson-Larsen, kes viibis Bakkeniga samas hotellis ning kelle elukaaslane Johan Olav Botn oli Bakkeni meeskonnakaaslane. "Jõulud olid väga keerulised, mitte meeldivad. Oleme sportlastega iga päev palju koos olnud ja see on aidanud," sõnas Simpson-Larsen.

Toimetaja: Anders Nõmm

