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Rahvusvahelist jäähokiliitu hakkab vedama sakslane

Jäähoki
Franz Reindl.
Franz Reindl. Autor/allikas: SCANPIX/imago/Sven Simon
Jäähoki

Rahvusvaheline jäähokiliit (IIHF) valis reedel Tenerifel toimuval kongressil uueks presidendiks sakslase Franz Reindli.

Reindli volitused algavad koheselt ning tema ametiaeg kestab neli aastat. Lisaks talle kandideeris IIHF-i presidendiks veel kaheksa inimest, sealhulgas Eesti Jäähokiliidu juhatuse liige Jaan Mölder.

Esimeses valimisvoorus sai kõige rohkem hääli IIHF-i asepresident tšehh Petr Briza, kes kogus 41,03 protsenti häältest. Reindl sai 30,77 protsenti häältest. Teise valimisvooru võitis Reindl 51,28-protsendilise toetusega, Briza teenis 48,72 protsenti häältest.

Senine IIHF-i president Luc Tardif teatas juba märtsis, et ei kavatse uueks ametiajaks kandideerida ning soovis anda teatepulga üle "nooremale juhile". 71-aastane Reindl on oma eelkäijast vaid kaks aastat noorem.

IIHF-i asepresidendina jätkab Briza, kes on selles ametis olnud 2021. aastast.

Reindl kuulus mängijana Lääne-Saksamaa rahvuskoondisesse, mis saavutas üllatuslikult 1976. aasta Innsbrucki taliolümpial kolmanda koha. Pärast mängijakarjääri lõppu töötas ta rohkem kui 20 aastat Saksamaa rahvusmeeskonna peamänedžerina ning oli 1990. aastate keskel Saksamaa kõrgliiga (DEL) tegevjuht. Alates 2014. aastast kuni 2022. aastani oli Reindl Saksamaa jäähokiliidu president. IIHF-is on ta kõrgetel ametikohtadel töötanud alates 2016. aastast.

Toimetaja: Henrik Laever

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