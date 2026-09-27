Eesti quadide koondiselt võeti pärast autasustamist kolmas koht ära

Prantsusmaal Dardon-Gueugnonis toimunud quadide ja külgkorvide rahvuste motokross lõppes Eesti koondisele suure ja arusaamatu tagasilöögiga, kui meeskonnalt võeti kolmas koht ära.

Kvalifikatsioonis teise koha saanud ja pühapäeval medalijahile asunud Eesti quadide koondise päev sai dramaatilise lõpu. Pärast kolmandat ehk viimast võistlussõitu leidis Eesti koondis ennast lõpuprotokollis teist aastat järjest pronksikohal. Rasmus Sõna, Karl-Robin Rillo ja Kevin Saar käisid ära ka autasustamistseremoonial, ent juba järgmisel hetkel võeti eestlastel medalid kaelast ning USA ja Norra järel kuulutati kolmandaks korraldajamaa Prantusmaa, kes sai lõpuks Eestiga võrdselt punkte.

"Väga sõnu ei olegi ausalt öeldes," sõnas Kevin Saar. "Peale kolmandat sõitu kinnitati mitu korda, et saime kolmanda koha. Poodium ja kõik tehtud. Siis tuldi, et väike probleem on ja võeti karikas ja medal käest ära. Ajavõtus oli mingisugune error olnud. Ja üllatus-üllatus, selle asemel sai Prantsusmaa kolmandaks."

"Mul Prantusmaalt selliseid sarnaseid kogemusi on üsna palju, et ei tohiks enam imestama panna, aga ikkagi väga kahju. Tõesti on kahju," jätkas pettunud Saar. "Midagi tuleb kindlasti teha. Peame siin nüüd arutama, aga ilmselt miski ei aita. Kui prantslased nii otsustavad, siis tavaliselt nii ka läheb."

Valitsevat maailmameistrit Saart saatis ebaõnn ka võistluse ajal. Esimeses sõidus sai ta kollaste lippude mõjualas kaks kohta karistust ning viimases sõidus kimbutas teda tehniline probleem. "Oleks ja poleks. Oleks teine sõit õnnestunud, oleks teine koht kindel olnud. Kolmas koht oleks olnud ka väga positiivne," ütles ta.

Külgvankritel oli kavas kaks võistlussõitu. Robert Lihtsa ja Markus Lina tulid kokkuvõttes üheksandaks, Ülar Karing ja Sten Niitsoo 19. ning Eesti koondis pidi leppima üheksa tiimi konkurentsis kaheksanda kohaga. Mullu oldi viiendad.

Eesti kolmas ekipaaž, Markus Normak ja Tomass Dukulis rajale ei pääsenudki, kui eilses kvalifikatsioonis elasid nad üle tõelise ehmatuse. "Kukkusime Tomassega ja tagant tuli konkurent, kes sõitis mulle otsa. Pärast seda läks pilt eest ära, ärkasin haiglas," rääkis Normak. "Pöidlaluu on kakti, aga see kasvab kinni. Kaela peal on rehvijälg. Kui keegi tahab vaadata, mis rehviga konkurent sõidab, siis siit kaela pealt võib tulla vaatama seda."

Järgmisel nädalavahetusel toimub Prantsusmaal Ernees motokrossi Rahvuste kross.