Vigastus A-koondises toob Pärnusse ühe nimeka prantslase vähem

Prantsusmaa A-koondisest tuli kerge põlvevigastuse tõttu kõrvale astuda Ibrahima Konatel. Peatreener Zinedine Zidane saatis seepeale kutse 20-aastasele Leny Yorole, kes seega Pärnu Rannastaadionil Eesti U-21 koondise vastu üles ei astu, kirjutab Soccernet.ee.

Valikus on see-eest näiteks aga Müncheni Bayerni järel Tottenham Hotspuri valinud Mathys Tel, superstaar Kylian Mbappe vend Ethan Mbappe, PSG-s sajale mängule lähenev poolkaitsja Senny Mayulu ja Crystal Palace'i keskkaitses täismänge tegev Jaydee Canvot.

Eesti U-21 koondis võõrustab Prantsusmaa eakaaslasi uue nädala teisipäeval algusega kell 19. Pärnu Rannastaadionil toimuvat mängu näeb otsepildis Soccernet TV-st.