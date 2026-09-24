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Vigastus A-koondises toob Pärnusse ühe nimeka prantslase vähem

Jalgpall
Leny Yoro
Leny Yoro Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Manchester Unitedi keskkaitsja Leny Yoro sõidab Pärnu asemel Zinedine Zidane'i koondisesse.

Prantsusmaa A-koondisest tuli kerge põlvevigastuse tõttu kõrvale astuda Ibrahima Konatel. Peatreener Zinedine Zidane saatis seepeale kutse 20-aastasele Leny Yorole, kes seega Pärnu Rannastaadionil Eesti U-21 koondise vastu üles ei astu, kirjutab Soccernet.ee.

Valikus on see-eest näiteks aga Müncheni Bayerni järel Tottenham Hotspuri valinud Mathys Tel, superstaar Kylian Mbappe vend Ethan Mbappe, PSG-s sajale mängule lähenev poolkaitsja Senny Mayulu ja Crystal Palace'i keskkaitses täismänge tegev Jaydee Canvot.

Eesti U-21 koondis võõrustab Prantsusmaa eakaaslasi uue nädala teisipäeval algusega kell 19. Pärnu Rannastaadionil toimuvat mängu näeb otsepildis Soccernet TV-st.

Toimetaja: Anders Nõmm

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