Bach: agressorriikide sportlaste neutraalne osalus on seni edukalt läinud

Rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) president Thomas Bach väitis kolmapäeval, et Venemaa ja Valgevene sportlaste neutraalne osalus rahvusvahelistel võistlustel on seni läinud edukalt ning sellele vasturääkijate arvamus osutus valeks.

Bach rääkis kolmapäeval Lausanne'is Rahvusvaheliste Suveolümpiaföderatsioonide Assotsiatsiooni (ASOIF) koosolekul, kus ütles, et rahvusvahelised alaliidud on seni Venemaa ja Valgevene sportlaste neutraalse osalusega hästi toime tulnud, vahendab portaal insidethegames.

"Kõik teavad, et sellistele keerulistele poliitilistele probleemidele ei saa olla lihtsalt lahendust. Ainult populistid ütlevad, et neil on komplekssete probleemide jaoks lihtsaid lahendusi. Kahjuks näeme iga päev, kuhu need lahendused meid viivad," sõnas Bach.

"Mitmed rahvuslikud alaliidud on korraldanud rahvusvahelisi spordisündmusi ning isegi maailmameistrivõistlusi, rakendades ROK-i soovitusi. Nad on väga edukalt neid võistlusi korraldanud ja teevad seda paljude vasturääkijate taustal, kes tahtsid inimesi uskuma panna, et see ei ole võimalik," lisas ROK-i president.

Mitmed alaliidud, sh rahvusvaheline vehklemisliit, rahvusvaheline lauatennise föderatsioon ning rahvusvaheline maadlusliit, on otsustanud Venemaa ja Valgevene sportlased taas võistlustele lubada.

Lausanne'is kohal olnud rahvuslikke alaliitude ja Pariisi olümpiamängude korraldusmeeskonna esindajad ütlesid, et on keskendunud ausale spordile ning sellele, et agressorriikide sportlased ei saaks enda riigilipu all võistelda.

"See on täpselt meie seisukoht," ütles Bach. "See on meie seisukoht spordi autonoomia kaitseks. See on meie seisukoht, et tagada Venemaa või Valgevene passiga sportlaste neutraalsus rahvusvahelistel võistlustel."

ASOIF-i presidendi Fracesco Ricci Bitti sõnul on ROK Pariisi olümpiamängude osas viivitanud. "Minu arvates on selge, et lõplik otsus Pariisi olümpiamängude osas on ROK-i poolt edasi lükatud lootuses, et lahinguväljal midagi muutub. Loodame, et järgmise paari kuu jooksul olukord muutub ja ROK saab 2024. aasta olümpiamängude osas otsuse teha," ütles Ricci Bitti.

Soome olümpiakomitee president: ROK on kummaliselt venemeelne

Soome olümpiakomitee president Jan Vapaavuori ütles kolmapäeval ajalehele Helsingin Sanomat, et ROK on alates Venemaa sissetungist Ukrainasse olnud "kummaliselt venemeelne".

Vapaavuori ütles, et ei sooviks Venemaa ja Valgevene sportlasi Pariisi olümpiamängudel näha. "Soome olümpiakomitee järgib Venemaa ja Valgevene sportlaste osas ranget joont. Fakt, et Venemaa ja Valgevene suhtes on kehtestatud sellised karmid meetmed, tuleneb osaliselt üksikute riikide, rahvuslike olümpiakomiteede, spordialaliitude ja ministrite survest," ütles Soome olümpiakomitee president.

"Üldiselt võib öelda, et ROK organisatsioon ning nende peakontor Lausanne'is on olnud sõja jooksul kummaliselt venemeelne," lisas Vapaavuori, kes tõdes, et ROK soovitused korraldajatele on riski maandanud. "Olukord ei ole selge, see on lahtine ja erinevates sportides käsitletakse seda erinevalt. Aga selgelt tunneb ka Venemaa ise, et need tingimused on nii karmid, et nad isegi ei taha osaleda."